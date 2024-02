RIO - A Petrobras fechou 2023 com uma produção média de 2,684 milhões de barris diários (boe) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), número 3,7% acima do que foi registrado em 2022. No quarto trimestre do ano passado, a produção da companhia atingiu a média de 2,935 milhões de boed, uma alta de 10,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em relação ao terceiro trimestre de 2023, período de julho a setembro, houve alta de 2% no quarto trimestre. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado nesta quinta-feira, 8. Segundo a Petrobras, a alta no quarto trimestre de 2023 se deve, principalmente, ao ramp-up (aumento da produção) das plataformas P-71, no campo de Itapu; FPSO Almirante Barroso, no campo de Búzio; e dos FPSOs Anna Nery e Anita Garibaldi, nos campos de Marlim e Voador. Também contribuiu para o resultado do período as entradas de quatro novos poços de projetos complementares nas Bacias de Campos e Santos. Isso foi "parcialmente compensado" pelo declínio natural de campos maduros, informou a estatal.

Petrobras conseguiu aumentar a produção de óleo e gás em 2023 Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

A produção comercial de óleo e gás foi de 2,572 milhões de boe/d no quarto trimestre de 2023, alta de 10,6% ante o quarto trimestre de 2022, e alta de 1,4% contra a média dos três meses imediatamente anteriores.

A produção de petróleo foi de 2,361 milhões de barris por dia (bpd) no quarto trimestre deste ano, 11,8% maior do que no quarto trimestre de 2022. Já em relação ao trimestre até setembro, a alta foi de 1,9%.

A produção de gás natural totalizou 540 mil boe/d, alta de 8% na comparação com um ano antes, e mais 2,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023.

No pré-sal, foram extraídos, em média, 1,937 milhão de bpd de outubro a dezembro, alta de 18,2% ante o quarto trimestre de 2022 e mais 3,5% contra o terceiro trimestre do ano passado.

Exportações

Em 2023, as exportações da Petrobras aumentaram 13% em relação a 2022, puxadas por petróleo e gasolina, e as importações reduziram em 18%, principalmente devido à menor importação de diesel, aumento de produção e otimização operacional das refinarias, disse a companhia.

Já no quarto trimestre do ano passado, as exportações subiram 11,6%, para 885 mil barris por dia (bpd), sendo 634 mil bpd de petróleo. As vendas de petróleo para os Estados Unidos quase dobraram no período, passando de 7% no quarto trimestre de 2022 para 13% de outubro a dezembro do ano passado.

As vendas para a China representaram 44% do total, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2022. A Europa ficou com 28% das exportações da empresa.

As importações caíram no quarto trimestre, para 264 mil bpd, queda de 39,4% contra o mesmo período do ano anterior.