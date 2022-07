Petrobras assina acordo com ANP e converte multa em investimento de R$ 1 bilhão

A Petrobras aprovou um acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para compensação de multas relacionadas a 22 concessões nas quais possui 100% de participação.

As concessões estão situadas nas bacias de Barreirinhas, Campos, Espírito Santo, Parecis, Potiguar, Recôncavo, Santos, Sergipe-Alagoas e Solimões.

Segundo comunicado da companhia, emitido na quarta-feira, 27, o TAC prevê a conversão de multas por descumprimento da cláusula de conteúdo local destas 22 concessões em compromissos de investimentos em Exploração e Produção com conteúdo local.

Por isso, a Petrobras se comprometeu a investir aproximadamente R$ 1 bilhão em conteúdo local até 31 de dezembro de 2026, de acordo com o estabelecido na Resolução ANP nº 848/2021.

Com isso, todos os processos administrativos relacionados à cobrança de multas foram encerrados, resultando em redução da dívida de R$ 639 milhões nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2022.

Os compromissos de aquisição de bens e serviços da proposta de TAC se concentram nas atividades de exploração e desenvolvimento da produção em áreas da Rodada Zero, cujos contratos não estabelecem porcentuais mínimos de conteúdo local.

Sede da Petrobras; com acordo, processos administrativos relacionados a multas por descumprimento da cláusula de conteúdo local foram encerrados. Foto: Sergio Moraes/Reuters

“A assinatura do TAC não altera os investimentos previstos no Plano Estratégico 2022-26, divulgado pela Petrobras em 24 de novembro de 2021, e está em linha com a estratégia de geração de valor através da gestão de passivos da companhia e da melhora de sua alocação do capital”, afirmou a estatal no documento.