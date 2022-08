Indicados pelo governo federal são aprovados para Conselho de Administração da Petrobras

RIO - A União fez valer o controle acionário na Petrobras e elegeu nesta sexta-feira, 19, seis indicados ao Conselho de Administração da companhia durante assembleia de acionistas, inclusive os rejeitados pelos órgãos de governança da companhia, o que deve gerar ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na Justiça.

A assembleia também elegeu o agora conselheiro Gileno Barreto para presidir o colegiado. Ele foi indicado pela União, contando com seus votos e, também, os votos do acionista minoritário Banco Clássico, que pertence ao conselheiro reconduzido Juca Abdalla.

Leia também Bolsonaro diz esperar que gasolina continue baixando e que dólar caia abaixo de R$ 5 em breve

Entre os eleitos para o novo Conselho de Administração da Petrobras estão o secretário executivo da Casa Civil, Jônathas de Castro, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. Eles haviam sido reprovados pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) e pelo então conselho da Petrobras por conflito de interesses, vedado na lei das estatais. Mas o governo ignorou o fato e depositou votos suficientes para eleger os dois indicados. O representante da União definiu as posições da companhia como “meramente opinativas”.

Continua após a publicidade

Secretário executivo da Casa Civil, Jônathas de Castro, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, haviam sido reprovados pelo Celeg por conflitos de interesse Foto: Paulo Whitaker/Reuters - 1/7/2017

Castro e Soriano foram eleitos com votos de 5,412 bilhões de ações. Eram necessários votos relativos a 5.390.507.541 ações para se eleger um conselheiro desta vez.

Completam os assentos da União o presidente Caio Paes de Andrade, os advogados Gileno Barreto e Edison Garcia, e a procuradora da Fazenda Nacional, Iêda Cagni. Cagni obteve votos de 4,820 bilhões de ações, abaixo do mínimo necessário. Mas como os dois candidatos abaixo dela também eram indicações da União, a mesa dispensou uma segunda rodada.

Continua após a publicidade

Com isso, dois membros do antigo conselho, Ruy Schneider e Marcio Weber, que acumulava a presidência do Conselho de Administração, não foram reconduzidos e encerram suas atividades na companhia.

Durante o rito, Barreto, o presidente Paes de Andrade e Soriano se declararam não independentes, enquanto Jônathas de Castro, Edison Garcia e Iêda Cagni se declararam independentes. Em tese, essa dependência é uma indicação sobre o grau de alinhamento ao acionista que depositou os votos - no caso a União.

Minoritários

Continua após a publicidade

Os minoritários reconduziram ao conselho o advogado Marcelo Gasparino e o empresário Juca Abdalla, preservando a segunda cadeira conquistada pelo mercado na AGE de abril. Ambos conquistaram as maiores votações, referentes a mais de 7 bilhões de ações.

Completam o Conselho de Administração da Petrobras os advogados Marcelo Mesquita e Francisco Petros, eleitos em abril pelos acionistas minoritários em votação em separado da União, e a representante dos funcionários, a geofísica Rosângela Buzanelli. Como não foram eleitos por voto múltiplo, eles preservam o mandato conquistado na AGE anterior.

Com a modificação de todos os representantes da União e manutenção dos conselheiros minoritários, a taxa de rotatividade dos conselheiros em eleições voltou ao padrão histórico de 54%, maior que os 36% verificados na AGE de abril.