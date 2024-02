Petrobras continuará a ser boa pagadora de dividendos, diz diretor da estatal

RIO - O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite, afirmou a investidores internacionais, no segundo e último dia do “Deep Dive” da empresa em Nova York, na quarta-feira, 31, que a companhia vem apresentando desempenho financeiro consistente, combinando crescimento rentável com distribuição de dividendos em linha com empresas pares. Segundo ele, a estatal continuará sendo uma boa pagadora de dividendos.

PUBLICIDADE O evento, que durou dois dias, teve por objetivo aproximar a companhia dos investidores internacionais e aumentar a transparência junto ao mercado. “A Petrobras tem uma atuação eficiente, extremamente capaz de gerar valor. Nos próximos anos, vamos seguir nesse sentido, alocando recursos somente em projetos que se mostrem rentáveis nos cenários mais adversos. Todos os projetos passam por uma rígida governança, assegurando rentabilidade e geração de valor e crescimento no longo prazo”, disse Leite, acrescentando que a estratégia financeira é focada na disciplina de capital e no compromisso de manter o endividamento sob controle. Segundo a Petrobras, os investidores demonstraram muito interesse em obter informações sobre a política de remuneração aos acionistas da empresa. Durante o evento, a companhia teve a oportunidade de detalhar o assunto e esclarecer a função da reserva de capital, ferramenta crucial para manter a efetividade da política de remuneração aos acionistas. A reserva permite preservar caixa em cenários em que métricas contábeis descolem da geração de caixa.

Petrobras realizou evento para se aproximar de investidores internacionais Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Segundo a estatal, o diretor explicou aos investidores que a reserva de remuneração traz maior regularidade nos pagamentos, garantindo a sustentabilidade financeira, mesmo em períodos de potencial volatilidade nas métricas contábeis, de forma que reduz a exposição a eventos extraordinários sem efeito imediato em caixa. A companhia lembrou que, além da Petrobras, o estatuto social de oito das dez maiores empresas brasileiras prevê algum tipo de reserva de lucros para pagamento futuro de dividendos.

“A Petrobras continuará a ser um bom pagador de dividendos, compartilhando seus ganhos financeiros com os acionistas e com a sociedade brasileira, ao mesmo tempo que cresce seu valor através de investimentos rentáveis e responsáveis”, disse Leite, ressaltando que a política de remuneração de investidores “foi muito bem recebida pelo mercado, gerando, inclusive, valorização das ações da companhia”, adicionou.

As ações preferenciais da estatal acumulam alta de 104% nos últimos 12 meses, e as ordinárias, de 85,17%. No ano, os dois papéis sobem 11%.