Petrobras avança em discussão com fundo Mubadala sobre participação em refinaria na Bahia

A Petrobras afirmou nesta sexta-feira, 15, que está dando prosseguimento às discussões com o Mubadala Capital em relação à formação de parceria de downstream (fase final da cadeia de fornecimento de petróleo) no Brasil. O escopo da parceria envolve a avaliação de aquisição de participação na Refinaria de Mataripe (RefMat) e do projeto em desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada (Biorrefinaria).

Com isso, a estatal informou que iniciará a fase de avaliação dos negócios, que abrange a due diligence dos ativos e a discussão sobre o modelo de negócio adequado para cada um. A Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Bahia, possui capacidade de processamento de 333 mil barris/dia, e seus ativos incluem quatro terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos que interligam a refinaria e os terminais, totalizando 669 km de extensão.

Petrobras discute potenciais investimentos futuros e desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto com o Mubadala Capital Foto: Juarez Cavalcanti/Petrobras

Já o projeto de biorrefino integrado, com capacidade projetada de produção de 20 mil barris/dia (na fase inicial), contempla planta de produção de diesel renovável e querosene de aviação sustentável a partir de óleo vegetal oriundo de culturas nativas, com operações nos estados da Bahia e Minas Gerais.

A petrolífera também afirmou que serão discutidos o escopo dos potenciais investimentos futuros e desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto com o Mubadala Capital.

Em comunicado divulgado nesta sexta, as empresas informaram que não assinaram qualquer documento vinculante sobre a parceria até o momento.

Além disso, as empresas reforçam que “o processo de análise da parceria será feito com respeito aos processos e governança interna de ambas as companhias, às pessoas e aos compromissos assumidos junto aos governos, agências reguladoras e demais públicos de interesse”.