Petrobras usa ‘boia’ de R$ 11,3 milhões e 7 toneladas para medir vento no mar; veja foto

A Petrobras iniciou na quinta-feira, 19, testes com uma nova tecnologia para fazer medição de energia eólica no litoral do Rio Grande do Norte (RN). O projeto utiliza a versão 2.0 do equipamento batizado de Bravo (Boia Remota de Avaliação de Ventos Offshore), e o total investido nesta tecnologia chega a R$ 11,3 milhões através do incentivo em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Aneel.

Para o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos, o nível de maturidade tecnológica do equipamento avançou e trouxe boas soluções para as limitações encontradas na primeira fase de testes.

“Esperamos uma Bravo 2.0 robusta e capaz de atender às necessidades da Petrobras em relação à medição do potencial eólico offshore no Brasil, sendo uma alavanca importante para avançarmos nessa nova fonte de energia”, afirma.

Bravo também consegue captar variáveis meteorológicas, como pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa, além de variáveis oceanográficas, a exemplo de ondas e correntes marítimas Foto: Mateus Filipe/Senai

Travassos destaca que o investimento faz parte da estratégia da Petrobras de liderar o processo de transição energética no país. “Um novo projeto de P&D tem sido discutido com foco na instalação de novas Bravos em pontos estratégicos da costa brasileira, de modo aumentar a amostragem de dados e tornar o levantamento do potencial eólico ainda mais confiável”, diz.

De acordo com a petrolífera, a Bravo é um modelo flutuante de Lidar (Light Detection and Ranging), desenvolvido, pela primeira vez, com tecnologia nacional. Trata-se de um sensor óptico que utiliza feixes de laser para medir a velocidade e direção do vento, gerando dados compatíveis ao ambiente de operação das turbinas eólicas.

Segundo a estatal, o equipamento pesa 7 toneladas, tem 4 metros de diâmetro, outros 4 metros de altura e é alimentado por módulos de energia solar. O sensor ficará a 20 km da costa do Rio Grande do Norte para as medições, que vão até março de 2024.

Ele também é capaz de captar variáveis meteorológicas, como pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa, além de variáveis oceanográficas, a exemplo de ondas e correntes marítimas. Todos esses dados são essenciais para determinar o potencial de uma área para a produção de energia eólica.

Segundo o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, “quando estiver em estágio comercial, a Bravo contribuirá para o aumento da oferta dos serviços e a redução do custo de implantação dos projetos de eólica offshore no país. Por ser flutuante, o equipamento é de fácil transporte e instalação ao longo da costa brasileira”, diz.