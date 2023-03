Petrobras: Ministério faz mais três indicações para o Conselho de Administração

RIO - A Petrobras comunicou ao mercado nesta quarta-feira, 15, que recebeu novo ofício do Ministério de Minas e Energia (MME) com novas indicações da União ao Conselho de Administração (CA) e ao Conselho Fiscal (CF) da companhia. Segundo a estatal, as três novas indicações ao CA tem caráter “suplementar” e não anulam as indicações anteriores.

Os três novos nomes, a serem acrescentados à lista de oito já enviados, são: Renato Campos Galuppo; Anelize Lenzi Ruas De Almeida; e Evamar José dos Santos. No Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não constavam os currículos resumidos dos indicados, como é praxe.

“A pedido do MME, essas indicações deverão ser avaliadas pelos órgãos competentes da companhia para que, caso sejam constatados impedimentos que inviabilizem a continuidade de algum ou de alguns dos outros candidatos indicados anteriormente, possam ser realizadas substituições tempestivamente, sem atraso na realização da assembleia”, informou a Petrobras.

Na prática, portanto, o MME enviou à Petrobras nomes reservas aos oito já enviados para o caso de algum impedimento. Conforme noticiado pelo Estadão/Broadcast, o Comitê de Pessoas (Cope) da Petrobras se reúne nesta quinta-feira, 16, para começar a avaliar os oito nomes já indicados.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Foto: Mauro Pimentel/AFP

Segundo fontes, pelo menos três deles - Pietro Mendes, Bruno Moretti e Sérgio Rezende - tiveram ressalvas a indicação nos pareceres da governança interna, que balizam a análise do Cope. Os dois primeiros por ocuparem cargos no governo federal e o último por ser liderança partidária, o que é vedado pela Lei das Estatais, reproduzida no Estatuto da Petrobras.

Outros três - o próprio presidente Jean Paul Prates, Vitor Saback e Suzana Kahn - teriam pareceres favoráveis. Os dois últimos - Eugênio Teixeira e Efrain Cruz - ainda não teriam tido a documentação completa enviada à companhia e, por ora, ainda não podem ser avaliados pelo Cope.

O relatório do Cope, no entanto, tem caráter consultivo e pode ser ou não seguido pelo atual Conselho na avaliação dos nomes. Ainda se o colegiado optar pro reprovar nomes, eles podem ser aprovados por maioria de votos na assembleia de acionistas e posteriormente empossados, como aconteceu sob o governo Jair Bolsonaro (PL).

O envio de novos nomes pelo MME denota, portanto, atenção do governo às regras de governança ou acomodação a arranjos políticos que vêm marcando a sucessão na estatal.

Conselho Fiscal

No mesmo comunicado, a Petrobras informa que os quatro indicados ao CF são: Daniel Cabaleiro Saldanha e Cristina Bueno Camatta, como titulares, além de Gustavo Gonçalves Manfrim e Sidnei Bispo, como suplentes. As indicações ao CF também serão submetidas ao corpo de acionistas em assembleia marcada para 27 de abril.