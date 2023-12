A Petrobras convidou estilistas para fazer uma releitura da sua conhecida jaqueta laranja, que é uniforme dos petroleiros. A ação, chamada Petrohype, foi criada com a Ogilvy Brasil e faz parte do projeto Petrobras 70 anos.

Os estilistas representam as cinco regiões do Brasil e, segundo a estatal, o objetivo da ação é celebrar a diversidade regional e cultural, valorizar a economia criativa e aproximar a marca dos jovens a partir da moda.

As peças criadas pelos estilistas serão apresentadas por meio de postagens em suas redes sociais e também nos perfis de diferentes criadores de conteúdo.

“Com essa estratégia, a Petrobras pretende explorar em cada peça o valor central da empresa, isto é, a brasilidade e a cultura do país, além de relembrar a sociedade que apoia projetos ambientais, culturais, esportivos e sociais”, diz a estatal.

Norte

Para representar a região Norte, foi convidada a estilista indígena, youtuber, artista plástica e ativista dos direitos indígenas We’e’ena TIKUNA, que nasceu na Terra Indígena Tikuna Umariaçu. Sua marca usa tecido de algodão orgânico e misturas de fibras de tururi - as peças são produzidas individualmente, com tingimentos naturais e grafismos nativos pintados manualmente. Eliziane Berberian foi a representante escolhida para mostrar a releitura da roupa via redes sociais.

Nordeste

Da região Nordeste, Céu Rocha e Júnior Rocha, da marca baiana Meninos Rei, farão a releitura. A marca usa principalmente tecidos africanos e técnicas como o patchwork e modelagens ousadas. A peça será apresentada nas redes pelo modelo Noah Alef.

Releitura dos estilistas Céu Rocha e Júnior Rocha, da marca Meninos Rei. Foto: Agência Petrobras

Centro-Oeste

Para a região Centro-Oeste, a escolhida foi Naya Violeta, cuja marca incorpora manifestações culturais afro-brasileiras. A produção é baseada no garimpo de tecidos e tem foco na representatividade para pessoas negras e em modelagens não convencionais adaptáveis a diversos tipos de corpos. Nilly Añez mostrará o resultado da releitura nas redes sociais.

Releitura da estilista Naya Violeta. Foto: Agência Petrobras

Sul e Sudeste

No Sudeste, a Petrobras chamou Pedro Andrade, fundador da PIET desde 2012 e que também lançou a P_Andrade, marca de expressão mais pessoal que reflete seu interesse em inovação e sustentabilidade. A peça será apresentada por Luca Scarpelli.

Na região Sul, Rafael Chaouiche foi chamado para fazer a releitura. Nascido em um sítio no interior do Paraná, ele se mudou para Curitiba aos 28 anos, para estudar moda e trabalhar como figurinista, alcançando destaque ao ficar em segundo lugar no reality show “Como Manda o Figurino” (Rede Globo), o que possibilitou que ele criasse sua marca homônima. Jéssica Lopes apresentará a releitura.