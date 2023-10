O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou na terça-feira, 24, que a proposta de mudança no estatuto social da companhia não vai desobrigar a empresa de cumprir a Lei das Estatais. “A mudança não exonera a Petrobras de seguir a Lei das Estatais. Pelo contrário, deixa claro que, independente de qual seja o contorno da legislação, a Petrobras seguirá”, afirmou, em vídeo publicado em uma rede social.

Leia também

Na segunda-feira, 23, a Petrobras divulgou que o conselho de administração aprovou a submissão da proposta de revisão do seu estatuto social à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), ainda a ser convocada. O objetivo da revisão seria fazer alterações na política de indicação de administradores e também criar uma reserva de remuneração do capital.

A proposta foi classificada pelo mercado como “um passo atrás” e a divulgação provocou queda nas ações e fez com que a companhia, que havia atingido valor de mercado recorde de R$ 525,099 bilhões na semana passada, voltasse a valer abaixo dos R$ 500 bilhões.

Sobre a proposta de mudança dos critérios de indicação de membros da administração, Prates diz no vídeo que o estatuto social da Petrobras reproduz “exatamente o mesmo conteúdo de cada um dos incisos do artigo 17, parágrafo segundo, da Lei (das Estatais), que estão suspensos por decisão cautelar do STF, que considerou esses incisos inconstitucionais”.

Ele se refere à liminar de março deste ano do então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que suspendeu trechos da Lei das Estatais. Os alvos foram justamente os incisos do artigo 17, que restringe indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de certos cargos públicos ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na estrutura decisória de partido político ou na organização e na realização de campanha eleitoral. A decisão ainda pode ser referendada ou não pela corte.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, afirmou que a estatal, 'como todos, é obrigada a estar de acordo com a lei'. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Continua após a publicidade

Segundo Prates, a proposta de mudança visa alinhar o estatuto à Lei das Estatais e não há qualquer redução nas exigências em relação à lei. “Se a decisão final do Judiciário for no sentido de manter o artigo na lei, ele valerá por si mesmo, pois a lei é para todos. E a Petrobras será automaticamente obrigada a cumpri-lo. Estar ou não repetido no estatuto faz zero diferença, porque a empresa, como todos, é obrigada a estar de acordo com a lei”, afirmou.

“Entendemos até que poderíamos ter comunicado melhor a proposta. Não pelo que foi feito, mas pelo seu impacto real, que, nesse caso, é nulo”, acrescentou Prates.

O presidente da estatal ainda comentou a proposta de criação de uma reserva de remuneração do capital, afirmando que a política de remuneração aos acionistas está mantida e que a criação da reserva não impacta a possibilidade de se propor distribuição de dividendos extraordinários, que continuam previstos na política em casos excepcionais, desde que seja preservada a sustentabilidade financeira da companhia.

“A criação dessa reserva serve para assegurar, por exemplo, recursos para pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompras de ações autorizadas por lei, absorção de prejuízos e incorporação ao capital social. Porém, a reserva só poderá ocorrer após o pagamento dos dividendos na forma da política de remuneração dos acionistas”, disse. Ele reiterou que as propostas ainda serão submetidas à aprovação.