Petrobras nega intenção de reduzir exigências da Lei das Estatais e diz que mudança visa atualização

A Petrobras divulgou um comunicado ao mercado no início da noite desta segunda-feira, 23, para dar detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para apreciação de revisões ao estatuto social da empresa, como anunciado pela manhã. Devido à reação negativa do mercado às mudanças pretendidas, as ações da companhia caíram mais de 6%.

O comunicado reafirma as informações dadas ao Estadão/Broadcast pelo diretor de governança e conformidade da estatal, Mario Spinelli.

A companhia reitera que a proposta de mudança relativa aos critérios de indicação de membros da administração tem por objetivo alinhar o estatuto ao disposto na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), qualquer que seja a decisão judicial a respeito do tema, que está em análise no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a companhia, atualmente, o estatuto social faz referência, no artigo 21, aos requisitos determinados pela Lei das Estatais. A proposta a ser deliberada em AGE, que ainda será convocada, mantém todos os requisitos previstos na Lei das Estatais nas indicações de membros da administração, retirando somente o parágrafo segundo do mesmo artigo 21 do Estatuto Social, que reproduzia o conteúdo de cada um dos incisos do art. 17, parágrafo segundo, da lei.

Mudanças afetaram valor das ações da Petrobras nesta segunda-feira Foto: FABIO MOTTA /ESTADAO

“Portanto, o objetivo é tão somente manter o estatuto social da Petrobras atualizado, quaisquer que venham a ser as decisões judiciais sobre o tema. Não há qualquer redução nas exigências em relação à Lei das Estatais”, diz o comunicado.