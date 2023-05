Petrobras aprova pagamento de R$ 24 bilhões em dividendos a acionistas no primeiro trimestre

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 11, que o conselho de administração aprovou o pagamento de distribuição de remuneração aos acionistas no valor de R$ 1,893577 por ação ordinária e preferencial, como antecipação relativa ao exercício de 2023. O montante corresponde a R$ 24,7 bilhões.

Adicionalmente, o conselho determinou que a diretoria executiva elabore proposta de ajuste do Planejamento Estratégico em curso e aperfeiçoamento da Política de Remuneração aos Acionistas da Petrobras. Isso inclui a possibilidade de recompra de ações.

As matérias devem ser submetidas para deliberação do conselho de administração antes do encerramento de julho de 2023.

Na tarde desta quinta-feira, as ações da Petrobras chegaram a subir mais de 3% no Ibovespa, após a divulgação do pagamento dos dividendos que serão distribuídos. A Bolsa fechou em alta nesta quinta pela sexta vez seguida, em valorização de 0,75%.

Boa parte dos dividendos será paga à União Foto: REUTERS/Sergio Moraes/File Photo

Remuneração

A remuneração aos acionistas aprovada nesta quinta-feira será paga em duas parcelas. A primeira, no valor de R$ 0,946788 por ação ordinária e preferencial, será paga em 18 de agosto. Já a segunda, no valor de R$ 0,946789 por ação ordinária e preferencial, está prevista para 20 de setembro deste ano.

Dona de 36,6% do capital da empresa, via Tesouro, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu braço de participações, o BNDESPar, a União deve ficar com até R$ 8,8 bilhões dos dividendos aprovados.

Em 2022, a União ficou com cerca de R$ 79 bilhões do total de R$ 215,7 bilhões distribuídos a acionistas relativos àquele exercício.

Os detentores de ADRs (recibos de ações negociadas nos Estados Unidos) receberão os pagamentos a partir de 25 de agosto de 2023 e 27 de setembro de 2023, respectivamente./ Com Denise Luna e Gabriel Vasconcelos