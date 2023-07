Petrobras anuncia redução recorde nas emissões de gases de efeito estufa no refino

RIO - A Petrobras alcançou em junho o melhor resultado histórico mensal de intensidade de emissões de gases de efeito estufa no refino de petróleo, no valor de 36,7 quilos de CO₂ equivalente (kgCO2eq/CWT). Em junho, a empresa também registrou o melhor patamar histórico mensal (102,5 pontos) e acumulado de intensidade energética no refino (105 pontos), que mede a quantidade de energia necessária para a operação. Em 2021, a intensidade energética das refinarias era de 113,1 pontos.

A medida de CWT (Complexity Weighted Tonne) de uma refinaria considera o potencial de emissão de CO₂, em equivalência à destilação, para cada unidade de processo. A empresa lançou em 2021 o Programa de Refino de Classe Mundial, RefTOP, que, além da descarbonização, visa aumentar a disponibilidade operacional das refinarias ao patamar de 97%, e alcançar a capacidade de processamento de 100% do óleo do pré-sal nas refinarias.

“Os resultados demonstram a consistência das ações do programa RefTOP, concebido pela Petrobras para posicionar a companhia entre as melhores refinadoras de petróleo no mundo, além de evidenciar o compromisso da empresa com a redução da intensidade de carbono das suas operações”, disse a estatal em nota.

O programa RefTOP completou dois anos e prevê investimentos de US$ 813 milhões (R$ 3,8 bilhões). Estão previstos 148 projetos, sendo que 100 deles são dedicados ao aumento da eficiência energética. Até 2025, a projeção é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para o limite de 36 kg de CO₂ equivalente e reduzir a intensidade energética no refino para 89 pontos.

Petrobras tenta reduzir emissões na produção de petróleo Foto: Paulo Whitaker / Reuters

Menos Gás

O resultado de redução da intensidade energética alcançado até junho de 2023 representa uma redução de consumo de gás natural de 24%, quando comparado ao início do programa. Além disso, indica uma redução da emissão de gases do efeito estufa equivalente a mais de 63 mil ônibus urbanos circulando cinco dias por semana por 200 km por dia.

“O RefTOP é o principal programa da companhia para alavancar o desempenho de nossas operações de refino e posicionar a Petrobras entre os melhores treinadores do mundo. Nossas equipes seguem empenhadas em quebrar paradigmas operacionais, implantar novas soluções para otimização de processos e novas tecnologias digitais, de inteligência artificial a robotização, além de investir em qualificação dos nossos colaboradores”, disse em nota o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França da Silva.

O RefTOP também alavancou outros resultados importantes da companhia, como o aumento da confiabilidade das unidades que tem permitido operar os ativos de refino com elevados fatores de utilização e garantir uma oferta de derivados mais aderente à demanda do mercado. Outra marca importante foi o aumento da capacidade de processamento de pré-sal nas refinarias, que atingiu o patamar histórico de 72% em junho de 2023.

Nos últimos quatro anos, em meio ao programa de venda das refinarias da Petrobras pelo governo Bolsonaro, o fator de utilização das refinarias da estatal girava em torno dos 80%. O número subiu para mais de 90% este ano, tendo atingido média de 93% no segundo trimestre de 2023, o maior porcentual para o período desde 2015, informou a estatal na ocasião.