RIO - A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 28, a terceira queda consecutiva no preço do querosene de aviação (QAV), acompanhando a redução do preço do petróleo no mercado internacional. O preço vai cair 0,84% a partir de 1º de outubro para as distribuidoras, informou a estatal. Em agosto, a redução foi de 2,6%, e a de setembro, 10,4%.

Preço do querosene de aviação cairá 0,84% a partir de outubro Foto: Felipe Rau/Estadão

Os reajustes do QAV são mensais e seguem uma fórmula contratual com os clientes, informou a Petrobras em nota.