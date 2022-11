PF investiga crimes relacionados a criptomoedas no Tocantins; prejuízo pode checar a R$ 15 milhões

Publicidade

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (9), a Operação Cripta, que investiga um grupo criminoso que praticava crimes financeiros por meio de investimentos em criptomoedas. De acordo com as investigações, o prejuízo causado às vítimas pode passar R$ 15 milhões.

A investigação começou após denúncias da existência de um operador que captava recursos para investimentos em criptomoedas, mas nada revelava sobre a realização das operações. Desta maneira, os investidores não sabiam se as operações com criptoativos ocorriam de fato.

Os investigados prometiam rendimentos entre 5% e 30% do capital investido, mas não tinham autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nem do Banco Central para realizar as operações financeiras anunciadas.

Os policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Palmas, capital do Tocantins. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

Representação das principais criptomoedas em circulação atualmente Foto: Reuters

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de indução de investidor a erro, de operação irregular de instituição financeira, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem chegar a 20 anos de reclusão e multa. / AGÊNCIA BRASIL