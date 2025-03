Piauí anuncia ICMS zero sobre cesta básica; convênio permite redução para mais 11 Estados

BRASÍLIA - Um dia após o governo federal apelar para que governadores reduzam tributos sobre a cesta básica, num esforço para diminuir o preço de alimentos, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, do mesmo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que vai zerar o ICMS sobre os produtos básicos de alimentação a partir de abril. Um convênio do Conselho Fazendário Nacional (Confaz), de 18 de fevereiro deste ano, permite que outros 11 governos estaduais reduzam o imposto sobre esses itens.

“A partir do mês de abril, o ICMS sobre o arroz está zero. E não é só arroz, não. Feijão, ovos, leite e os produtos da cesta básica em geral terão ICMS zero no Piauí a partir de abril”, disse Fonteles em vídeo divulgado em suas redes sociais, afirmando que é a forma de o Estado colaborar para a redução do preço dos alimentos.

Rafael Fonteles, governador do Piauí, anunciou que ICMS será zerado para a cesta básica no Estado a partir de abril Foto: Taba Benedicto/Estadão

O Piauí faz parte de um grupo de Estados que têm autorização, via um convênio firmado pelo Confaz, para conceder isenção do ICMS “nas operações internas com produtos essenciais ao consumo popular, que compõem a cesta básica”. Os outros entes subnacionais que já estão autorizados a fazer a redução são Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe.