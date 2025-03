PIB do Brasil em 2024 fica na 20ª posição em ranking de crescimento com 64 países; veja lista

RIO – O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve o 20º melhor desempenho em 2024 no ranking de crescimento divulgado pela agência de classificação de risco Austin Rating, que considera as informações de 64 países.

PUBLICIDADE O resultado fez o Brasil encerrar o ano de 2024 como a 10ª maior economia do mundo, posto que deve manter em 2025, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI). O PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024 ante 2023, segundo os dados das Contas Nacionais trimestrais publicadas nesta sexta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço brasileiro superou o desempenho da economia de países como Espanha (3,3%), Estados Unidos (2,8%), Coreia do Sul (2,1%), Canadá (1,6%), México (1,5%), França (1,0%), Reino Unido (1,0%) e Itália (0,6%).

PIB do Brasil totalizou R$ 11,7 trilhões em 2024 Foto: Filipe Araújo/Estadão

Considerando os países que integram o grupo dos Brics, o crescimento do Brasil teve magnitude inferior ao da Índia (6,5%) e da China (5,0%), mas superior ao da África do Sul (0,5%). A Austin ressalta que o resultado do PIB da Rússia deve ser divulgado apenas no próximo dia 19.

Em valores correntes, o PIB do Brasil totalizou R$ 11,7 trilhões em 2024. Em dólares, a economia brasileira ficou na décima colocação no ranking de maiores economias do mundo, atrás apenas dos PIBs de Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália e Canadá.