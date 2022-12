Brasil tem 24º maior crescimento do PIB no 3º trimestre em ranking com 52 países

O crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro na margem do terceiro trimestre situa o País em 24º lugar em termos de avanço da atividade em um ranking de 52 economias compilado pela Austin Rating. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava expansão de 0,6% para a atividade no período.

Na margem, a expansão do PIB brasileiro ficou em linha com a média geral dos 52 países analisados, de 0,4%. Os países do Brics - que incluem, além do Brasil, a China, Índia, Rússia e África do Sul - tiveram crescimento médio de 2,3% no período, puxado pela China (3,9%), que também ocupa o primeiro lugar do ranking.

Completam a lista dos dez países com maior expansão do PIB na margem as Filipinas (2,9%), Arábia Saudita (2,6%), Malásia (1,9%), Taiwan (1,8%), Indonésia (1,8%), Colômbia (1,6%), Noruega (1,5%), Chipre (1,3%) e Romênia (1,3%).

Nos últimos lugares do ranking, aparecem Hong Kong (-2,6%), Estônia (-1,8%), Letônia (-1,7%), Eslovênia (-1,4%), Chile (-1,2%), Sérvia (-0,7%) e Islânia (-0,5%).









