PIB da China cresce 4,5% com aumento de consumo e fim das restrições ‘zero-Covid-19′

Pequim - O crescimento econômico da China acelerou no último trimestre, com os consumidores voltando às lojas e restaurantes após o fim abrupto dos controles relacionados à Covid-19. O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,5% no primeiro trimestre de 2023 ante igual período de 2022, informou na segunda-feira, 17, o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês).

O resultado superou a previsão de analistas consultados pelo “Wall Street Journal”, que esperavam alta de 4%. Na comparação trimestral, o resultado dos primeiros três meses de 2023 apresentou crescimento de 2,2%.

O aumento do PIB do trimestre ocorre em meio a uma recuperação do consumo, já que as pessoas passaram a se aglomerar em shoppings e restaurantes depois que as restrições “zero-Covid” foram removidas no final de 2022.

No início deste ano, o governo da China estabeleceu a meta de crescimento econômico para este ano em “cerca de 5%”, uma meta conservadora que só será atingida se o PIB crescer mais rápido nos próximos meses.

Em março, as vendas totais no varejo de bens de consumo aumentaram 10,6% na comparação anual e cresceram 7,1 pontos percentuais em relação aos dois primeiros meses do ano. “A combinação de um aumento constante na confiança do consumidor, bem como a liberação ainda incompleta da demanda reprimida nos sugere que a recuperação liderada pelo consumidor ainda tem espaço para avançar”, disse Louise Loo, economista da Oxford Economics.

Mas enquanto o consumo e as vendas no varejo cresceram, outros indicadores econômicos com crescimento mais fraco, como produção industrial e investimentos em ativos fixos, indicam uma recuperação desigual. A desaceleração dos índices de preços também aponta para uma demanda inadequada. A produção industrial, que mede a atividade nos setores de manufatura, mineração e serviços públicos, cresceu 3,9% em março em relação ao mesmo período do ano passado.

Investimento em ativos fixos - em que a China investe em infraestrutura e outros projetos para impulsionar o crescimento - aumentou 5,1% nos primeiros três meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento caiu de 5,5% nos dois primeiros meses do ano. Os investimentos privados também foram fracos, crescendo apenas 0,6%.

As exportações da China aumentaram em março, de acordo com dados do início desta semana, embora isso possa ser o resultado de fornecedores se recuperando no atendimento de pedidos interrompidos durante as restrições da Covid-19. No primeiro trimestre, as exportações cresceram 8,4%. /AP, Dow Jones Newswires