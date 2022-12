O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3,2% no terceiro trimestre de 2022, a ritmo anualizado, de acordo com dados revisados do Departamento do Comércio local divulgados nesta quinta-feira, 22. O número ainda ficou acima do previsto por analistas consultados pelo “The Wall Street Journal”, que previam avanço anualizado no mesmo ritmo da segunda leitura divulgada em novembro, de 2,9%.

Com a confirmação de resultado positivo, a economia dos EUA superou a recessão técnica em que entrou no segundo trimestre, quando seu PIB encolheu 0,6%, marcando a segunda contração trimestral consecutiva.

O Departamento do Comércio também divulgou que índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou 4,3% no terceiro trimestre. O PCE é a medida de inflação preferida do Fed, que tem meta de inflação de 2%.

Análise

Para a consultoria High Frequency Economics, a economia americana ainda cresce, com consumidores gastando, mas em 2023 a trajetória será de desaceleração.

A HFE diz que, para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), de qualquer modo, o foco é em reduzir a inflação, o que “significa que os juros seguirão mais elevados por mais tempo no próximo ano”.