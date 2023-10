Piora no Oriente Médio pode aumentar fuga de capital de emergentes e dar nova força ao dólar

O ataque do grupo terrorista Hamas em Israel no sábado, 7, surpreendeu o mundo, mas causou impacto modesto até agora no mercado financeiro global em meio às incertezas sobre os desdobramentos do conflito.

Caso a situação piore, analistas veem chance de impacto nos fluxos internacionais de capital, que buscariam refúgio no dólar e em títulos do Tesouro americano, dando força extra a um movimento que já vem acontecendo nas últimas semanas e que tem provocado fuga de capital dos mercados emergentes e afetado suas moedas.

“Estamos apenas no primeiro estágio de uma trágica crise”, afirmou Michael Froman, presidente do Council on Foreign Relations (CFR), uma entidade de Nova York criada para discutir e analisar temas internacionais, em uma conversa com jornalistas internacionais pela internet para falar do conflito, de desdobramentos ainda nebulosos. “É possível que o conflito se espalhe, perdure por algum tempo e resulte em perdas significativas de vidas”, completou.

Por ora, a incerteza sobre os desdobramentos e os efeitos no Oriente Médio e na economia mundial é muito alta, avaliam os especialistas do CFR. Uma das certezas é que a situação vai se escalar, inclusive com o risco de entrada do Irã no conflito, avalia o pesquisador da instituição, Martin S. Indyk, especializado na diplomacia entre Washington e Oriente Médio.

Incertezas na economia mundial costumam levar investidores a tentar formar reserva em dólar Foto: José Patrício / Estadão

“Os Estados Unidos têm o interesse em acalmar as coisas tão rápido quanto possível. Mas esse não é o interesse de Israel no momento”, avalia Indyk. A prioridade do governo de Joe Biden, observa o analista, foi tentar acalmar as coisas no Oriente Médio, mas como pode ser visto no final de semana, isso não vai acontecer. Por isso, o ambiente de incerteza sobre os impactos do aumento da tensão na região deve se prolongar.

Até o momento, os efeitos no mercado financeiro mundial foram relativamente modestos, com exceção do impacto em algumas commodities, como o petróleo, mas os especialistas não descartam implicações maiores.

“Não vejo indicações de que o Irã esteja realmente interessado na desescalada do conflito”, afirma Ray Takeyh, pesquisador do CFR especializado em Oriente Médio. Ele observa que o país já vinha nas últimas semanas usando uma retórica anti-Israel nas redes sociais e não tem interesse de que as coisas se acalmem.

O analista do dinamarquês Danske Bank, Minna Kuusisto, avalia que a piora da guerra pode desencadear uma busca forte por ativos livres de risco, como os títulos do Tesouro americano, o que levaria os títulos dos juros longos dos EUA, que já atingiram o maior nível em 16 anos, a subirem mais.

A alta das taxas, que já tem retirado recursos dos mercados emergentes nas últimas semanas, tem potencial para provocar ainda mais fuga de capital caso haja uma escalada na tensão no Oriente Médio. Um dos riscos, na avaliação de Kuusisto, é que o conflito, que não está com jeito de acabar logo, vire uma guerra regional.

“Os riscos globais claramente se elevaram”, comenta o estrategista Louis Navellier, da gestora Navellier & Associates, que tem US$ 1 bilhão em ativos. A situação geopolítica vem se deteriorando na economia mundial nos últimos meses e o conflito desencadeado no fim de semana vem adicionar um novo elemento a esses problemas, comenta ele em nota a investidores.

Nesse ambiente, os EUA vão permanecer como o porto seguro mundial e a maior economia do mundo deve seguir atraindo capital internacional em detrimento de outras regiões, como China, demais emergentes e Europa.