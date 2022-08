Pis/Pasep: 10,6 milhões esqueceram de sacar recursos na Caixa. Veja como consultar

Cerca de 10,6 bilhões de trabalhadores têm saldo disponível do Pis/Pasep para saque na Caixa Econômica Federal, informou o banco nesta quinta-feira, 25. O montante esquecido pelos cotistas é na ordem de R$ 24,6 bilhões.

Tem direito ao saque o cidadão que trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre 1971 e 1988, caso ainda não tenha sacado tais recursos. Em caso de titular falecido, o saque pode ser solicitado pelos beneficiários legais.

Desde a edição da Medida Provisória n° 946/2020, que extinguiu o Fundo PIS-PASEP, os recursos disponíveis migraram para as contas do FGTS em nome dos titulares. Segundo a Caixa, desde a migração até o fim de julho, R$ 493 milhões já foram pagos para mais de 340 mil beneficiários.

Como consultar o saldo do FGTS

Para conseguir consultar o saldo do FGTS, o trabalhador precisa fazer um cadastro com as informações pessoais e também informar o Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser obtido nos extratos do FGTS, carteira de trabalho ou cartão do cidadão. Em seguida, é preciso criar uma senha numérica de 6 dígitos.

É possível ter acesso ao extrato completo do FGTS por meio do site (www.fgts.gov.br)e do aplicativo da Caixa Econômica Federal, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

Como solicitar o saque?

Para solicitar o saque, abra o app FGTS, selecione a mensagem “Você possui saque disponível”, depois “Solicitar o saque do PIS/PASEP”, escolha a forma de saque (crédito em conta ou presencial), verifique seus dados e selecione “Confirmar saque”.

O saldo pode ser creditado em conta bancária de qualquer instituição indicada pelo trabalhador, sem custo.

Caso o cidadão escolha receber pelos canais físicos, o saque pode ser feito com Cartão Social, como o Cartão Cidadão, até o valor de R$ 3 mil em unidades lotéricas ou terminais de autoatendimento da Caixa.

Em caso de trabalhador falecido, o beneficiário legal pode acessar ao app FGTS e solicitar o saque na opção “Meus Saques”, depois “Outras Situações de Saque” e, em seguida, escolher a opção “PIS/PASEP – Falecimento do Trabalhador”, juntar os documentos necessários e confirmar a solicitação.

Dúvidas

Em caso de dúvida, os trabalhadores podem acessar o app FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, ou para o 0800 104 0104, para demais regiões.