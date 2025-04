Para consultar se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Na página inicial, o trabalhador deve clicar em “Benefícios”, e depois em “Abono salarial”. Em seguida, ele deve clicar em “Consultar”.

Também é possível consultar pelo portal www.gov.br e nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho, como o ALÔ TRABALHO (Disque 158) ou uma unidade regional de atendimento do MTE.