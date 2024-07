Pix é o motivo de abrir conta em banco para 1 de cada 3 brasileiros, diz Mercado Pago

A maioria dos brasileiros (78%) tem conta em banco, uma proporção superior à dos outros países da América Latina, mostra uma pesquisa do Mercado Pago apresentada nesta segunda-feira, 15. O Pix contribuiu para essa diferença, sendo o motivo de um em cada três brasileiros (32%) para abrir a conta conta corrente, conforme o levantamento.

PUBLICIDADE “Tivemos uma grande surpresa, que mostra o impacto da evolução da tecnologia, da agenda do Banco Central”, comentou o vice-presidente de Banco Digital do Mercado Pago no Brasil, Ignacio Estivariz, em entrevista à imprensa para apresentar a pesquisa. Em jovens, de 18 a 24 anos, 50% dizem que abrem uma conta por causa do Pix, disse o executivo. Também em pessoas com menor inclusão financeira, como um vendedor ambulante, a motivação para abrir conta para receber ou fazer Pix é alta. Outra justificativa principal para abrir uma conta em banco é para receber salários.

Pesquisa realizada em conjunto com o IBPAD mostra a valorização do digital nas operações bancárias Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A pesquisa, chamada “Da Cédula ao Drex: a evolução do real em 30 anos”, foi realizada pelo Mercado Pago em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), em comemoração aos 30 anos do Real. O levantamento foi feito com 2.004 pessoas entrevistadas em todo o País.

Plano Real

Sobre o Plano Real, 38% das pessoas lembram de quando a moeda mudou para o real, 30% não lembram, mas já ouviram falar e 32% não lembram.

A partir da implementação do plano, em 1994, 77% das pessoas afirmam que tiveram mais acesso a serviços e produtos financeiros. Contudo, atualmente, um em cada três brasileiros ainda não se sente devidamente incluído no sistema financeiro. Já 66% se dizem incluídos.

Sobre investimentos, 37% das pessoas responderam que fazem algum tipo de aplicação, enquanto 67% não investem. E a justificativa da maioria das razões de não investir é porque não sobra dinheiro.

Fim do papel-moeda

A pesquisa também mostrou que 50,5% dos brasileiros acreditam que o papel moeda vai acabar em 10 anos, mas há ainda incerteza sobre os meios de pagamento pela frente: 46% dizem não saber se vão migrar rapidamente para o Drex, o sistema em criação pelo Banco Central que traz o real digital. Outros 39% não conseguem prever se as criptomoedas vão substituir o papel moeda como unidade de troca.

A criação do real digital é vista por 36,5% das pessoas como benéfica para o Brasil, mostra a pesquisa. “Ainda há dúvidas, as pessoas estão começando a formar uma opinião sobre o que vai acontecer no futuro”, disse Estivariz.

Bancos digitais

A pesquisa também quis saber das pessoas como veem os bancos digitais. “Os bancos digitais fizeram transformação gigante no sistema financeiro nos últimos anos”, disse o diretor executivo do IBPAD, Max Stabile Mendes.