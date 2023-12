Planejamento financeiro exige soluções integradas

Nos dias de hoje, é fundamental manter as finanças organizadas e garantir um futuro mais seguro e previsível. O aumento da longevidade e as mudanças no mercado de trabalho tornam esses objetivos ainda mais relevantes. Nesse contexto, o planejamento financeiro abrangente e consistente se torna uma ferramenta essencial para lidar com os desafios que a vida pode apresentar.

Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência Foto: Divulgação/ Bradesco

Os planos de previdência privada e os seguros de vida têm se destacado como opções importantes nesse planejamento. A combinação dos dois instrumentos pode oferecer uma abordagem mais ampla, incluindo desde a proteção contra imprevistos até a construção de um patrimônio em longo prazo.

“Os planos de previdência cumprem importante papel na formação de reservas de longo prazo, contando com benefícios como isenção da cobrança semestral de Imposto de Renda, portabilidade, que permite ao participante mudar seu investimento sem incidência de imposto, e dedução no IR dos aportes e contribuições até o limite de 12% da renda bruta anual, no caso do PGBL. Já o seguro de vida tem se mostrado, cada vez mais, um importante aliado além da tradicional cobertura por morte, ao contemplar, também, os mais diversos imprevistos, desde perda temporária de renda até doenças graves”, destaca o diretor presidente da Bradesco Vida e Previdência, Jorge Nasser.

Como o próprio nome da empresa traduz, a Bradesco Vida e Previdência trabalha essas duas vertentes de forma integrada, para que as ofertas de proteção sejam sempre completas e abrangentes, adequadas às reais necessidades e ao momento de cada cliente.

Um exemplo dessa abordagem mais ampla foi a criação do Pensão Temporária Bradesco, produto que complementa a oferta de planos de previdência privada. Seu principal diferencial é garantir ao beneficiário, no caso da falta do contratante, uma renda recorrente por um prazo preestabelecido, sem contribuição mínima fixada nem exigência de laços de parentesco entre contratante e beneficiário. Assim, por exemplo, um pai pode patrocinar o filho, mas também um filho pode patrocinar o pai, e cônjuges podem indicar um ao outro. Como benefícios adicionais, o produto inclui o recebimento de pecúlio equivalente a cinco vezes o valor da pensão, com liquidez imediata para o beneficiário, e assistências funeral e a pet.

No segmento específico de previdência, a Bradesco Vida e Previdência dispõe de fundos e estratégias de investimento para clientes de todos os perfis, desde o conservador até o mais arrojado, com limite de entrada para contratação a partir de R$ 50 em 95% dos produtos.

Merece destaque a família Target Date (Data-Alvo) , cuja principal característica é o ajuste automático da carteira ao longo da fase de acumulação, sem necessidade de realocação dos recursos, reduzindo a exposição ao risco e a taxa de administração à medida que se aproxima a data fixada para a conversão dos recursos em renda. Vale mencionar, ainda, o lançamento da Plataforma de Rendas e Benefícios Estruturados, que oferece soluções customizadas e mais flexíveis para a fase de desacumulação, ou seja, quando o participante passa a usufruir dos recursos investidos na fase de contribuição ao seu plano de previdência.

Já em seguro de vida, a companhia tem investido na elaboração de produtos flexíveis, personalizáveis e que possam ser usufruídos em vida. Recentemente, incrementou seu portfólio com o lançamento de dois seguros de vida resgatáveis, modalidade que mescla proteção familiar com a possibilidade de resgate: o Viva Mais Bradesco - Seguro Resgatável, voltado para quem busca amparo e liquidez, com coberturas para morte, doenças graves e seguro funeral individual, além de participação em sorteios mensais de R$ 50 mil e carência de seis meses para o resgate; e o Seguro Bradesco para Vida Inteira, mais indicado para quem está estruturando o planejamento sucessório, com vigência vitalícia, cobertura para morte, seguro funeral individual, assistência funeral individual e aportes anuais ou mensais.

Em relação à tributação dos seguros de vida, o valor pago à seguradora mensalmente não precisa ser declarado no Imposto de Renda. Nos seguros resgatáveis, havendo o resgate, apenas a parcela correspondente ao rendimento, quando existente, deve ser declarada, assim como as indenizações, quando recebidas. Um fator a considerar quando se pensa em proteção é que em alguns casos o valor mensal do seguro de vida chega a ser mais barato do que uma assinatura de streaming.