‘Plataformas digitais precisam de regulação global porque arrebentam a economia’, diz Mercadante

RIO - O presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 29, que o mundo precisa regulamentar globalmente a atuação de grandes plataformas digitais, porque elas estariam “arrebentando” a economia e as relações sociais dos países.

“As grandes plataformas digitais estão arrebentando a economia do varejo. Estão entrando no audiovisual. Essa máquina das fake news está arrebentando as relações sociais. A regulação é um tema global e um país sozinho não tem como fazer. O G20 deveria pautar esse tema e fazer sugestões mais ousadas. Precisamos de regulação democrática e mais equilíbrio entre as nações”, disse.

O presidente do BNDES fez as afirmações no seminário Pensando o G20: uma ordem global para o amanhã, organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea).

O evento faz parte do calendário prévio da reunião de países, que vai acontecer em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O Brasil vai presidir o grupo a partir de dezembro deste ano.

Antes, Mercadante fez longo discurso para defender o foco do G20 à crise climática e metas ambiciosas nessa seara. Ele defendeu que o Brasil se comprometa a ser o primeiro país do bloco a zerar emissões.

Aloizio Mercadante é o atual presidente do BNDES Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Continua após a publicidade

Para ele, o governo brasileiro deveria apresentar uma proposta ambiental ambiciosa já na COP-28 e na próxima assembleia das Nações Unidas. O Brasil vai presidir o conjunto das 20 maiores economias do mundo a partir de dezembro próximo e, em 2024, vai receber sua cúpula no Rio de Janeiro.

“Ou a gente põe foco na crise climática ou vamos fazer só mais um belo momento na história do G20, enquanto o planeta precisa de mais do que isso. O planeta precisa de governança e essa (G20) talvez seja uma das instâncias mais relevantes. Precisamos eleger prioridade e definir foco”, disse Mercadante.

Ele mencionou a necessidade de um amplo programa de reflorestamento no Brasil e demais países amazônicos, a ser financiado por nações de todo o mundo. “Precisamos de renda internacional que viabilize esse programa. Nossa meta tem de ser replantar 50 milhões de hectares. Isso significa barrar o arco do fogo”, disse. Metade disso, afirmou, pode ser feita com árvores produtivas e, a outra metade, com árvores nativas.

O presidente do BNDES falou ao lado do economista norte-americano Jeffrey Sachs. Em sua explanação, Sachs disse que o foco do grupo deve ser o financiamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas, que pouco avança e não conta com interesse efetivo do governo dos Estados Unidos.

Em dado momento, o economista sugeriu que seu país de origem, “viciado em unipolaridade”, deveria ser deixado de lado para que o mundo avance em seus objetivos, por exemplo, climáticos, contando com outras fontes de financiamento, que poderiam vir de China, Oriente Médio ou bancos multilaterais, os quais, defendeu, devem se apresentar.