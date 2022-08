PlayStation 5 : Sony anuncia aumento de preço

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 25, que o preço de seu console de jogos PlayStation 5 terá aumento em diversos países. Ao justificar a a alta, a empresa mencionou a inflação ao redor do mundo e tendências cambiais adversas.

A Sony anunciou aumento do PlayStation 5 em diversos países Foto: Akio Kon/Bloomberg

No anúncio, a Sony descreveu as mudanças de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália, mas isso não significa que locais não citados não passem também por alterações de preço. Com exceção do Japão, todos os aumentos citados passam a valer imediatamente.

A Sony informou que não haverá aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos.

Confira os reajustes do PlayStation 5 ao redor do mundo

Europa

PS5 Blu-ray Ultra HD – € 549,99

PS5 Digital Edition – € 449,99

Reino Unido

PS5 Blu-ray Ultra HD – £ 479,99

PS5 Digital Edition – £ 389,99

Japão (a partir de 15 de setembro de 2022)

PS5 Blu-ray Ultra HD – ¥ 60.478 ienes (incluindo impostos)

PS5 Digital Edition – ¥ 49.478 ienes (incluindo impostos)

China

PS5 Blu-ray Ultra HD – ¥ 4.299 yuan

PS5 Digital Edition – ¥3.499 yuans

Austrália

PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD – AUD $ 799,95

PS5 Digital Edition – AUD $ 649,95

México

PS5 Blu-ray Ultra HD – MXN $ 14.999

PS5 Digital Edition – MXN $ 12.499

Canadá

PS5 Blu-ray Ultra HD – CAD $ 649,99

PS5 Digital Edition – CAD $ 519,99