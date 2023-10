Por que a Boeing está perdendo a corrida espacial para a SpaceX, de Elon Musk

A Boeing tinha grandes planos para sua nova cápsula espacial, mesmo antes de ganhar um contrato de US$ 4,2 bilhões, em 2014, para desenvolver uma espaçonave para a Nasa (a agência espacial americana) levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS). Se o espaço fosse de fato se abrir para as massas, como muitos previam na época, a Boeing queria se posicionar como a principal fornecedora de naves espaciais, da mesma forma que fez com os aviões comerciais.

Quase uma década depois, esses sonhos se desfizeram. Nem uma única pessoa voou com a espaçonave da Boeing. Ninguém reservou um voo particular. A empresa teve de absorver cerca de US$ 1,4 bilhão em custos excedentes, e os consultores de segurança da Nasa pediram uma revisão independente do programa.

Enquanto isso, a SpaceX, que recebeu um contrato ao mesmo tempo que a Boeing, mas por um valor quase 40% menor, realizou oito missões à ISS para a Nasa, assim como fez voos adicionais de astronautas particulares.

Em mais um empecilho enfrentado pela Boeing, voo da cápsula CST-100 Starliner foi adiado por problemas nas válvulas da nave Foto: Jonathan Newton/The Washington Post

O que deu errado? Como uma das empresas aeroespaciais mais lendárias do mundo pôde falhar tão miseravelmente em sua corrida com a SpaceX, de Elon Musk, e ainda estar no chão quando seu concorrente está lançando astronautas para a estação espacial desde 2020? Um alto funcionário da Nasa chamou a incapacidade da Boeing de colocar sua cápsula CST-100 Starliner em uso regular de um desafio “existencial”.

Alguns funcionários da Nasa acreditam que uma das causas pode ser a forma como o programa de tripulação comercial foi criado - um contrato de preço fixo depois de anos de contratos flexíveis que permitiam que as empresas repassassem à agência quaisquer despesas excedentes que encontrassem no desenvolvimento do projeto.

“Esse modelo comercial não é exatamente a forma como a Boeing foi estruturada”, disse a administradora adjunta da Nasa, Pam Melroy, em uma entrevista. “Portanto, eles tiveram de trabalhar com isso e se certificar de que estavam fornecendo os recursos necessários e, sabe, é difícil. Não foi assim que eles foram estruturados desde o início.”

O diretor de Equipe e Sistema de Missão da Starliner, Chris Ferguson, conversa com os funcionários da Boeing momentos depois da montagem de parte da primeira cápsula CST-100 Foto: Jonathan Newton/The Washington Post

Mas a Nasa, que quer desesperadamente que a Boeing comece a voar para não ter de depender exclusivamente da SpaceX, hesita em criticar a Boeing. “Eles têm sido grandes parceiros”, disse Melroy.

John Shannon, que em dezembro foi nomeado vice-presidente da Boeing Exploration Systems, que supervisiona a Starliner e os programas espaciais da empresa, disse em uma entrevista que, apesar dos enormes custos, a empresa não abandonará o programa - embora ele tenha reconhecido que o US$ 1,4 bilhão que a Boeing teve de consumir no programa foi um grande obstáculo.

“Em um contrato governamental como esse, nunca se vê esse tipo de investimento”, disse ele. “E, tentando ter uma visão de alto nível, acho que é importante para o país ter uma capacidade americana de levar a tripulação. A SpaceX está fazendo isso agora. Nós seremos a segunda.”

Porém, perguntado se a Boeing planeja continuar com o programa a longo prazo, ele sugeriu que havia dúvidas sobre isso. “É uma ótima pergunta. E eu gostaria de ter uma resposta para ela agora”, disse.

A preocupação, segundo Shannon, é que o mercado privado de viagens espaciais é incerto e os planos para estações espaciais comerciais que supririam a necessidade de lançamentos regulares ainda não se concretizaram, embora a Nasa tenha começado a investir nelas e a Boeing seja parceira da Blue Origin e da Sierra Space em uma delas.

“Elas simplesmente não estão em um nível de maturidade em que eu possa incluí-las em qualquer tipo de análise e dizer que sim, isso é algo que vai nos ajudar a superar o obstáculo”, disse. “Provavelmente, o maior desafio que tenho é definir como transformar isso em uma história de negócios positiva, dadas as condições de mercado como as vemos agora.”

A SpaceX, no entanto, parece ter conseguido provar que isso pode ser um bom negócio. Desde o contrato original com a Nasa, ela ganhou outro, para mais cinco missões à estação espacial, avaliado em mais de US$ 1,4 bilhão. A empresa também realizou uma viagem de civis à órbita da Terra, financiada pelo empresário bilionário Jared Isaacman - que fretou mais três voos. A SpaceX também levou civis à ISS em missões fretadas pela Axiom, uma empresa com sede em Houston.

Mas, quaisquer que sejam as condições do mercado, muitos dos problemas da Boeing são autoinfligidos.

Ao longo dos anos, o programa enfrentou atrasos repetidos e desafios técnicos que variaram de erros graves de software a válvulas corroídas. No início deste ano, a Boeing adiou mais uma vez o esperado lançamento previsto para julho, quando descobriu problemas com o projeto do sistema de paraquedas da cápsula e também que uma fita dentro da nave era inflamável.

Agora, não há previsão para o voo nem para o ano que vem, na melhor das hipóteses. Para a Boeing, tirar a Starliner do chão agora é mais do que voar - é saber se a empresa pode ser confiável para entregar programas que são vitais para o interesse nacional.

O programa Starliner teve problemas desde o início.

Em um esforço para consolidar alguns de seus principais programas aeroespaciais, a Boeing criou em 2015 uma nova divisão para supervisionar seu desenvolvimento, do conceito à realidade. Sob a liderança de um executivo sênior, ela reuniu engenheiros de toda a empresa - da aviação comercial, defesa e espaço -, para “aplicar de forma mais eficaz a experiência em engenharia, as práticas recomendadas do programa de desenvolvimento e o gerenciamento e integração de programas de toda a Boeing às nossas atividades de desenvolvimento mais importantes”, disse a empresa em um comunicado na época.

De repente, o avião de reabastecimento aéreo KC-46 que a Boeing estava construindo para o Pentágono foi colocado ao lado do avião comercial 777X, bem como do foguete Space Launch System e da espaçonave Starliner que estava desenvolvendo para a Nasa. Mas, em vez de aumentar a eficiência, isso criou problemas, de acordo com funcionários do setor familiarizados com o assunto, que não estavam autorizados a falar publicamente.

Os aviões comerciais, projetados para sair da linha de produção com certa frequência, tinham pouco em comum com os aviões militares projetados para combate e menos ainda com os foguetes e naves espaciais, que seriam construídos em um ritmo muito mais lento.

Em um briefing realizado em junho, Mark Nappi, o terceiro executivo da Boeing a liderar o programa Starliner, disse que alguns dos problemas da espaçonave eram decorrentes de seus primeiros dias de desenvolvimento.

“Deveríamos estar detectando esse tipo de coisa tão tarde?”, disse ele. “E isso talvez se deva ao fato de que havia um certo senso de otimismo quando alguns dos projetos foram feitos. Alguns dos processos foram criados há muitos anos. E isso fez com que algumas dessas coisas fossem se infiltrando no sistema.”

Shannon refutou a ideia de que reunir diferentes programas em uma única divisão foi um erro. Sob a divisão, os programas poderiam “elaborar todos os nossos cronogramas de engenharia para garantir que não estivéssemos pisando uns nos outros”, disse. “E, se estivéssemos em nossas divisões individuais, tentando fazer isso separadamente, não teríamos essa comunicação. Também conseguimos aproveitar o talento da engenharia e distribuí-lo entre os programas conforme a necessidade.”

Mesmo assim, os problemas com o Starliner aumentaram rapidamente.

Durante um teste de alguns motores da Starliner em 2018, foi detectado um vazamento de propelente. No ano seguinte, apenas dois de seus três paraquedas principais foram acionados durante um teste, porque os funcionários simplesmente não conseguiram prender um dos paraquedas menores ao paraquedas principal.

Os problemas continuaram - uma lista de erros graves e contratempos que se agravaram no momento em que a empresa também estava lidando com as consequências dos desastres do 737 Max, dois acidentes aéreos no espaço de cinco meses, em 2018 e 2019, que mataram um total de 346 pessoas.

Em dezembro de 2019, a Starliner foi lançado com sucesso em órbita durante um voo de teste sem nenhum astronauta a bordo. Porém, assim que foi lançada por conta própria, a Starliner começou a se comportar de forma irregular, forçando os controladores de solo a entrar em ação. O problema: os computadores de bordo da espaçonave estavam com 11 horas de atraso, portanto, a espaçonave estava executando comandos para uma parte muito diferente da missão. Enquanto lidavam com esse problema, os controladores de solo descobriram outro que, segundo eles, poderia fazer com que os módulos de serviço e de tripulação da espaçonave colidissem ao se separarem.

Posteriormente, os funcionários da Nasa foram excepcionalmente francos sobre a gravidade dos problemas.

“Poderíamos ter perdido a espaçonave duas vezes durante essa missão”, disse Douglas Loverro, que na época era o administrador associado da agência para exploração humana e operações de missão. “Portanto, foi por pouco.”

No ano seguinte, a Boeing começou a consertar seu software, examinando todas as 1 milhão de linhas de código. Um ano e meio depois, no verão de 2021, ela disse que estava pronta para refazer o voo de teste para a estação espacial sem astronautas a bordo. Até então, a SpaceX já havia voado em três missões de astronautas para a estação. A Boeing estava ansiosa para recuperar o atraso, mas a Starliner não conseguiu sair da plataforma de lançamento.

Dessa vez, o culpado não era o software, mas várias válvulas emperradas no módulo de serviço da cápsula. Outro problema, outro atraso de meses. Em maio de 2022, a Boeing finalmente conseguiu levar a Starliner até a estação espacial. Ela conseguiu se acoplar e voltar para casa alguns dias depois, aterrissando com paraquedas no deserto do Novo México, embora ainda sem astronautas.

No início deste ano, a Boeing disse que estava finalmente pronta para tentar lançar o Crewed Test Flight (CTF) com dois astronautas da Nasa a bordo, Sunita Williams e Barry “Butch” Wilmore, a mesma missão que a SpaceX havia voado em 2020.

Cápsula CST-100 Starliner foi lançada em maio de 2022 Foto: Jonathan Newton/The Washington Post

Então, em junho, a empresa anunciou que havia descoberto mais problemas, dessa vez com os paraquedas e a fita inflamável. Ela teria de se retirar novamente.

Quando Shannon foi encarregado de supervisionar os programas espaciais da Boeing, incluindo o Starliner, ele fez uma análise do programa de alto a baixo.

“Eu podia entrar com um novo par de olhos”, disse. “Entramos para garantir que realmente entendêssemos sistematicamente, desde a fundação, se o programa estava bem fundamentado. Fizemos uma análise de engenharia realmente detalhada com toda a equipe.”

O resultado: “Não encontramos nada de fato. Acho que os problemas que tivemos, embora frustrantes, fazem parte do território de tentar desenvolver um sistema tão complicado quanto um veículo espacial com tripulação.”

Ele disse que a empresa não vai se apressar nem fazer nada que comprometa a segurança. “Não há responsabilidade mais sagrada do que manter a segurança de uma tripulação de voo espacial.”

A Nasa fez dois contratos propositalmente, para o caso de um fornecedor falhar. E o valor dessa estratégia está evidente agora. Se a SpaceX não tivesse sido bem-sucedida, a Nasa ainda estaria dependendo da Rússia para levar seus astronautas à estação espacial, como fez durante os anos após a aposentadoria do ônibus espacial e o início dos voos da SpaceX.

A agência espacial “precisa desesperadamente de um segundo fornecedor para o transporte da tripulação”, disse Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da Nasa em junho. “Nosso objetivo final é ter um voo da SpaceX e um da Boeing por ano, para fazer o rodízio de nossas tripulações para a estação. Portanto, apoiamos a Boeing e estamos fazendo tudo o que podemos durante a investigação de cada um desses problemas e tentando realizar o voo o mais rápido possível.”

Inicialmente, a Boeing foi considerada a favorita para dominar, embora a empresa iniciante de Elon Musk já estivesse entregando cargas e suprimentos para a estação espacial com seu foguete Falcon 9 e sua espaçonave Dragon. Mas transportar astronautas era uma tarefa muito mais difícil, mais adequada, segundo muitos, para uma empresa como a Boeing, com uma longa tradição no espaço que remontava à era Apollo. E a SpaceX também teve dificuldades. Em 2015, um dos foguetes da SpaceX explodiu enquanto transportava suprimentos para a ISS. Depois, outro explodiu na plataforma de lançamento durante um teste de motor em 2016.

Mas, em 2020, a SpaceX realizou com sucesso uma missão de teste para a estação com astronautas. E a empresa vem transportando tripulações desde então, tanto astronautas quanto civis.

“Há orgulho nisso, e a Boeing tem uma longa história em programas de voos espaciais tripulados”, disse Todd Harrison, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank de Washington. “Se eles jogassem a toalha no Starliner, estariam abandonando essa história e basicamente cedendo-a às novas empresas espaciais.”