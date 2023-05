Por que a Europa é prioridade para o Brasil

Difícil imaginar melhor definição do que o consagrado “ganha-ganha” quando se pensa em um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia que parece cada vez mais próximo. As duas regiões somadas abrigam mais de 715 milhões de pessoas, contingente significativo que permite pensar grande em relação ao potencial de parcerias e projetos conjuntos nas esferas econômica, política, tecnológica, social, cultural e ambiental.

Ciro Dias Reis é presidente da Imagem Corporativa e board member das seguintes organizações: PROI Worldwide; International Communications Consultancy Organization; PRCA Latam. É também membro do Advisory Council do AdPR do Grady College; University of Georgia (EUA) Foto: Alex Silva/Estadão Blue Studio

O Brasil é a maior economia do Mercosul e por isso pode se transformar no principal beneficiário de uma ligação mais robusta com a Europa, região cujo estoque de investimentos diretos no País chegava a € 319 bilhões já em 2019. Em sentido inverso, ao longo dos últimos anos subiu para US$ 67 bilhões o estoque de investimentos brasileiros no bloco europeu, território onde bens e serviços geram anualmente € 15 trilhões.

O grupo de 27 países membros da União Europeia compõe o segundo principal parceiro do Brasil, sendo responsável por 15% do comércio nacional. Somos o segundo maior exportador de produtos agrícolas para o bloco europeu, mas apenas seu 12o maior parceiro e responsáveis por 1,5% do seu comércio total.

No plano internacional, nada parece mais importante para o Brasil do que ampliar os canais de diálogo e negócios com um continente marcado pela competente jornada de integração regional e uma visão de futuro sólida, democrática e comprometida com as boas práticas em diferentes dimensões.

Essas são credenciais que fazem da União Europeia ecossistema confiável em um mundo que passa por profundas transformações e alimenta inquietações resultantes de fatores geopolíticos.

European Day é uma iniciativa da Imagem Corporativa destinada a contribuir para o avanço das conexões de elos da economia brasileira junto ao mercado europeu. O portal de notícias European Way é um veículo permanente para notícias, análises e pesquisas sobre temas do continente.

Imagem na Europa

Contribui para ampliar a margem de acertos de qualquer iniciativa o correto entendimento do ambiente onde se pretende ampliar os negócios. A Imagem Corporativa e o SEE Suite do Grady College of Journalism and Mass Communication da University of Georgia (EUA) realizaram um levantamento acerca da visão da imprensa europeia em relação ao Brasil. Com foco no período janeiro-março deste ano, o trabalho monitorou 2.682 publicações de 43 países da Europa, identificando 26.984 notícias que focalizaram o Brasil naquele período.

Daquele total de textos, apenas 3,6% tinham teor positivo, enquanto 27,8% se mostraram negativos e 68,6%, neutros, ou seja, meramente informativos sobre algum fato ou tema relacionado ao País.

Cerca de 30% de todas as notícias tinham como foco um dos seguintes temas: comércio, inovação e ESG. Na cobertura sobre o Brasil, os setores mais noticiados foram, pela ordem: energia, finanças e mineração. Empresas mais mencionadas, pela ordem: Petrobras, Vale e JBS.

Mais do que uma suposta imagem comprometida na região europeia, aqueles porcentuais traduzem, isso sim, o limitado conhecimento de formadores de opinião acerca da realidade brasileira e de fatos e iniciativas relevantes em diversas dimensões da vida nacional.

Maior número de empresas e setores poderia se beneficiar da prática de um protagonismo planejado em cenários externos, desde que baseado em narrativas consistentes e comprováveis. Três exemplos na própria América do Sul contam histórias bem-sucedidas de construção de imagem revertida em ampliação de negócios.

Graças a um modelo competitivo aliado a esforços reputacionais, os fabricantes chilenos de vinhos conseguiram entrar no mercado de uma Europa onde não faltam produtores locais. Organização e campanhas também não faltaram para transformar o café da Colômbia em referência internacional de produto premium. Mais recentemente, o Peru conseguiu elevar a visibilidade e a respeitabilidade de sua culinária. Com isso viu multiplicar os restaurantes da especialidade fora de suas fronteiras e crescer o número de turistas de diferentes regiões interessados em conhecer in loco sua gastronomia.

