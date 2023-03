Por que o chocolate Toblerone vai perder o status de ‘suíço’

WASHINGTON POST - O Toblerone, a barra de chocolate conhecida pelos picos triangulares, está perdendo a montanha Matterhorn de seu logotipo, depois de entrar em conflito com as rígidas regras de marketing da Suíça.

As futuras embalagens do Toblerone apresentarão um design genérico de montanha, depois que o proprietário americano da barra de chocolate, a Mondelez, decidiu transferir parte da produção para Bratislava, a capital da Eslováquia, a partir deste ano.

“O redesenho da embalagem apresenta um logotipo de montanha modernizado, que se alinha com a estética geométrica e triangular”, disse um porta-voz da Mondelez ao jornal suíço Aargauer Zeitung.

De acordo com a legislação suíça, que entrou em vigor na Suíça em 2017, as empresas devem mostrar que seus produtos são suficientemente “suíços” para reivindicar esse rótulo - que há muito tempo é associado a produtos de prestígio, como os relógios suíços.

Autoridades suíças da época citaram estudos mostrando que uma associação com a Suíça pode adicionar até 20% ao preço de um produto, ou até mais para itens de luxo. Essa associação, porém, foi “muito cobiçada e mal utilizada”, disseram autoridades, de uma forma que prejudicou sua credibilidade.

Agora, os produtos alimentícios devem obter pelo menos 80% de suas matérias-primas na Suíça para se qualificarem como fabricados na Suíça - ou 100% no caso de leite e produtos lácteos (o cacau é uma exceção, porque se enquadra na categoria de itens naturais que não podem ser produzidos localmente).

A Mondelez não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a mudança de marca.

Embalagem do Toblerone terá mudança, após a Mondelez decidir transferir parte da produção para a Eslováquia a partir deste ano. Foto: Dado Ruvic/Reuters

O destino de um urso retratado escalando a montanha icônica no logotipo atual permanece desconhecido (o urso está parcialmente escondido dentro do logotipo e alguns clientes aparentemente ficaram surpresos ao saber de sua existência). Berna, a cidade suíça onde os Toblers abriram uma loja de doces em 1868, é conhecida como a “Cidade dos Ursos”.

O site da empresa afirma que a forma triangular única da barra de chocolate de mais de 100 anos foi inspirada na pátria montanhosa do chocolatier suíço Theodor Tobler - em particular, o Matterhorn, de 4.478 metros de altura, uma das montanhas mais conhecidas dos Alpes. A montanha mais alta da Eslováquia, a Gerlachovsky Stit, tem apenas 2.654 metros.

Não é a primeira vez que os picos icônicos do Toblerone se envolvem em um debate político conturbado. Em 2016, o governo britânico foi chamado a explicar por que a Mondelez ampliou o espaçamento entre os picos de chocolate: foi o Brexit? Como se viu, não. A redução no peso das barras havia sido planejada muito tempo antes, por conta do aumento do preço de alguns ingredientes, disse a empresa na época.

A Suíça não é o único país preocupado em salvaguardar a autenticidade de seus produtos. Os produtores franceses lutaram durante anos para proteger o nome Champagne de ser usado por produtores estrangeiros - uma briga que surgiu novamente em 2021 na Rússia.

Um tribunal de apelações dos EUA decidiu na semana passada que o nome “Gruyere” é um termo comum para queijo feito na América e pode ser usado para produtores fora da região de Gruyère, na Suíça e na França.