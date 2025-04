Por que Trump quer mais tarifas? Veja o que ele já disse sobre as importações dos EUA

Apenas 20 quilos de fentanil foram apreendidas na fronteira norte dos EUA no último ano fiscal, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras, em comparação com mais de 9,5 mil quilos ao longo da fronteira sudoeste dos EUA, de acordo com esses dados. Os produtos químicos precursores do fentanil às vezes são enviados da China para o México pelo correio, de acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA e a Administração de Combate às Drogas dos EUA.

Enquanto isso, as travessias ilegais da fronteira do México para os Estados Unidos, conforme rastreadas pela Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras, caíram desde a posse de Trump; elas tinham começado a apresentar uma tendência de queda em 2024, depois de um pico no final de 2023.

Alguns especialistas em comércio dizem que a desvantagem de usar as tarifas como uma ameaça é que outros países retaliam, prejudicando as empresas dos EUA. O álcool, por exemplo, tem estado no centro da recente e incipiente guerra comercial, em parte porque o setor tem marcas americanas muito fortes. Algumas províncias canadenses pararam de estocar bourbon e uísque dos EUA, e o país impôs uma tarifa contrária aos produtos americanos.