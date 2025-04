Entenda por que a venda em massa de títulos dos EUA fez Trump recuar nas tarifas

Desde que os Estados Unidos intensificaram a taxação de produtos importados, no início de março, a trajetória de perdas de valor das ações de empresas americanas se acentuou. No caso das big techs, a desvalorização chegou à casa dos trilhões de dólares. Não foram as semanas de pânico nas Bolsas de Nova York, porém, que travaram o maior tarifaço, na quarta-feira, 9. O que levou o presidente Donald Trump a apertar o botão de pausa, por pelo menos 90 dias, foi a disparada na venda dos chamados Treasuries, os títulos da dívida americana, considerados o porto seguro dos investidores do mundo todo.

PUBLICIDADE Quando as ações derretem, os títulos do Tesouro costumam fazer o movimento inverso: todos correm para comprar esses papéis, em busca de proteção. Desta vez, não foi o que aconteceu. Antes do tarifaço marcado para a quarta-feira, os papéis vinham tendo um aumento de rendimento — ou seja, passaram a oferecer um retorno maior, diante da elevação do risco. Em quatro dias, o rendimento dos títulos do Tesouro com resgate em 10 anos subiu de 4,20% para 4,47%, marcando seu maior aumento desde o auge da crise financeira de 2008.

Rápida perda de valor dos papéis do Tesouro dos EUA acendeu alerta às vésperas da introdução das chamadas tarifas recíprocas Foto: Rrodrickbeiler/Adobe Stock

A venda de títulos espelhava uma apreensão com as medidas que entrariam em vigor na quarta-feira, as chamadas tarifas recíprocas para cerca de 60 parceiros comerciais dos EUA, incluindo potências como a União Europeia e o Japão.

A queda nos preços dos títulos (a contrapartida de uma alta nos rendimentos) alarmou analistas e investidores muito mais do que o derretimento das ações. Um dos temores, inclusive, era de que a própria China, em guerra comercial com os EUA, se desfizesse de parte de seus títulos e, assim, agravasse a desvalorização dos papéis — e o endividamento do governo americano.

Os investidores costumam ficar de olho nas notas com resgate em 10 anos, mas os títulos do Tesouro de 30 anos foram ainda mais afetados, com o rendimento subindo quase 0,5 ponto porcentual em três dias, a seu maior aumento em quatro décadas, desde 1982.

Qual é o maior risco da liquidação dos títulos do Tesouro?

O dinheiro vem entrando nos EUA há anos, na forma de compra de títulos para o governo pagar, seja em 10 anos, seja em 30 anos, com a confiança em uma economia forte, na abertura aos fluxos globais e nos sólidos retornos de investimento. Ao olhar do investidor, hoje, o maior risco é que essa dinâmica se inverta.

Quais são os outros riscos?

O papel dos títulos do Tesouro dos EUA como principal ativo de refúgio significa que sua queda pode ter implicações profundas e imprevisíveis nos mercados globais. “Os títulos do Tesouro são a garantia em todas as Bolsas”, disse Robert Dishner, gestor sênior de portfólio da Neuberger Berman. “Há implicações globais.”

Quem são os maiores detentores internacionais de títulos do Tesouro dos EUA?

Os dois maiores são o Japão, que a Casa Branca continua a considerar um aliado, e a China, que está no centro de todas as ações tarifárias dos EUA — tanto que, em vez de poupada, teve a sua taxação agravada para 145% como resposta a uma retaliação.

Quantos títulos do Tesouro estão em mãos estrangeiras?

Investidores estrangeiros possuíam mais de US$ 8,5 trilhões nesses títulos em janeiro, de acordo com dados do Tesouro americano. A propriedade de títulos do Tesouro é difícil de rastrear, pois muitos investidores compram por meio de centros financeiros offshore (fora dos EUA), como Londres ou as Ilhas Cayman.

Como começou a última liquidação de títulos do Tesouro?

Na semana passada, os rendimentos dos títulos do Tesouro estavam caindo com os preços das ações, cumprindo o papel de investimento de longa data dos títulos como um ativo de refúgio que sobe quando outros caem. Mas isso mudou na sexta-feira, 4, à noite, ao fim de um dia em que a China havia anunciado tarifa retaliatória de 84% para produtos americanos, e as vendas se aceleraram. /Com Estadão/Broadcast