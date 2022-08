Porsche apresenta carro exclusivo inspirado em personagem Sally Carrera, do filme ‘Carros’

Os estúdios Disney Pixar e a montadora alemã Porsche se uniram para lançar um veículo, em tamanho real, inspirado na animação Carros, de 2006. O modelo escolhida foi o da personagem Sally Carreira, um Porsche 911 de 2002, que, no filme, “namora” o protagonista do longa o carro de corrida Relâmpago McQueen. Essa é a primeira vez que o companhia de animação licencia um personagem para um carro de verdade.

De acordo com a Tabela Fipe de avaliação de preços de veículos, no Brasil uma unidade similar à versão inspirada na animação pode custar até R$ 1,5 milhão. Mas esse modelo exclusivo não estará disponível para qualquer fã endinheirado.

Isso porque o carro 911 Sally Special terá apenas uma unidade que será leiloada, neste sábado, 20, durante o evento Monterey Car Week, nos Estados Unidos. O dinheiro arrecado será doado para projetos beneficentes como o Girls Inc, que apoia a educação de jovens mulheres, e para a USA for ACNUR, que trabalha junto com o comissariado da ONU para refugiados.

“Queremos ajudar pessoas que precisam de suporte urgentemente, alinhado ao espírito da personagem do filme”, disse o vice-presidente de comunicações da Porsche, Sebastian Rudolph.

Detalhes

Para ser fiel à personagem, o time de desenvolvimento da Porsche recorreu aos membros originais que desenvolveram Sally na Pixar. O projeto, que teve início em novembro de 2021, traz o veículo pintado artesanalmente com uma coloração batizada de Sallybluemetallic, além da “tatuagem” que a animação usava no filme e das rodas de turbo, aqui adaptadas para a versão mais atual do modelo 911 Carrera.

No interior, o carro de luxo foi todo revestido em couro tom de giz e detalhes no mesmo azul do exterior. “O carro é equipado com uma caixa de velocidades manual, para fazer jus à paixão da Sally Carrera por dirigir,” afirma o diretor de veículos da marca, Boris Apenbrink.

Quem arrematar o carro o exclusivo no leilão leva junto mais um item de colecionador: um relógio da Porsche Design, também inspirado na personagem Sally Carrera. O acessório foi produzido na própria fábrica de relógios da Porsche, em Solothurn, na Suíça.

Além do carro e do relógio, o maior lance no evento beneficente ainda arrematará uma capa especial interna para o veículos da Porsche Tequipment, com uma cremalheira de roda, um conjunto de rodas adicional exclusivo Carrera, um livro sobre o desenvolvimento e a produção do modelo único, além dos desenhos originais dos designers Shuichi Yamashita e Bob Pauley para o projeto.

Apesar de não ser um item acessível para qualquer pessoa, os fãs da franquia de filmes Carros poderão ver a nova versão da Sally Carreira, pelo menos na internet. Conforme informou a Porsche, a companhia fará a divulgação de campanhas sobre o Sally Carreira Special nas redes sociais da marca. As ações farão parte da estratégia para o evento automobilístico realizado ainda este mês na Califórnia, nos EUA.

