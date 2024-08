Portões do ‘Enem dos Concursos’ fecham em todo o País; exame começa às 9h deste domingo

Pela manhã, os portões abriram às 7h30 (horário de Brasília) e foram fechados exatamente uma hora depois, às 8h30 da manhã. Os candidatos que optaram por fazer o exame na primeira parte do dia tiveram 2h30 para terminar a prova. Já quem vai fazer a prova na parte da tarde terá 3h30 para finalizá-la - os portões abrem às 13h neste domingo.

Na unidade da Água Branca da Universidade Paulista (UNIP), em São Paulo, um dos locais de aplicação do concurso, o clima era de ansiedade para a realização do exame. As datas foram adiadas para este mês de agosto após as enchentes que atingiram cidades do Rio Grande do Sul, em abril deste ano. As provas estavam marcadas, inicialmente, para o dia 5 de maio.