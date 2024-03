‘É possível fazer capitalismo sem destruir ninguém, mas cooperando’, diz Eduardo Leite

PORTO ALEGRE - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta sexta-feira, 22, ser possível fazer capitalismo sem “destruir ninguém”, em uma “competição com cooperação”. Ele participou do painel de encerramento do evento South Summit Brazil, que acontece em Porto Alegre.

PUBLICIDADE “É possível, no capitalismo, em que as pessoas buscam com seu suor obter renda e lucro, fazer isso sem destruir ninguém, sem passar por cima dos outros. Cooperando”, afirmou Leite. O evento reuniu startups e investidores ao longo da semana no Cais Mauá, na capital gaúcha, para fomentar negócios.

Leite ainda mencionou a tempestade que atingiu Porto Alegre na madrugada de quinta-feira e que fez o início do evento no dia sofrer um atraso de aproximadamente uma hora e meia.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul Foto: ALEX SILVA/ ESTADAO

“Esta edição foi colocada à prova”, disse, acrescentando que a estrutura dos galpões no Cais — que precisarão ser reformados desde que o evento começou a ser realizado no local — permaneceram “firmes e fortes”.

Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, lamentou os eventos climáticos que têm atingido não só a cidade como todo o Estado. “Ontem (quinta) foi um exemplo, de tantos que têm acontecido no Rio Grande do Sul, inclusive com perdas humanas”, disse.

A repórter viajou a convite da organização da South Summit