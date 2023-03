Pouco importa homens darem flores ou não: o importante é reconhecer privilégios

Na semana da mulher, escrevo uma coluna dedicada aos homens.

Ainda são homens os principais tomadores de decisão da sociedade. É natural que eles sejam seu próprio benchmark. Sem perceber, avaliam os outros buscando neles aquilo que eles valorizam em si mesmos, e acolhendo os erros daqueles que são semelhantes – uma questão de afinidade.

É provável que homens e mulheres não sejam fundamentalmente iguais. Ao menos, não deveriam ser. Sermos diferentes não é um problema. Nenhuma pessoa deveria ser igual a alguém para ser socialmente valorizada, na verdade. A diversidade de pensamento, de cultura, de experiência de vida é rica para uma sociedade. Em um ambiente de desvalorização das mulheres, todos perdemos. As mulheres perdem mais, pois têm suas liberdades reduzidas.

Uma indicação clara das desigualdades de gênero é o gap salarial entre homens e mulheres. A maternidade é sempre apontada como principal fator que explica este gap. Outro fator, um pouco mais difícil de identificar e explicar, diz respeito às escolhas de carreiras. Mulheres optam por empregos mais flexíveis e profissões socialmente menos remuneradas.

Mulher segura uma flor durante uma manifestação em Manila, nas Filipinas Foto: Ted Aljibe / AFP

A flexibilidade é necessária quando as tarefas de cuidado do lar não são bem divididas. No Brasil, estima-se que mulheres trabalham o dobro de horas no domicílio do que homens nas tarefas da casa. Às vezes, mesmo quando este fardo é bem dividido em horas, a mulher fica com o custo mental de administrar o domicílio.

Profissões têm remuneração socialmente tão diferente porque são valoradas de forma diferente pela sociedade. Preços na economia são derivados de nossas preferências, cultura, normas sociais. As profissões tipicamente femininas, que são aquelas do cuidado, são menos remuneradas porque a sociedade não valoriza esse trabalho.

Continua após a publicidade

Podemos discutir diversas políticas públicas que podem mitigar o problema do gap salarial. Cotas, licença paternidade, estímulos para que existam mais mulheres em cargo de gerência e por aí vai. Mas o gap salarial, as horas de trabalho não remunerado no lar, as violências contra as mulheres, as regras limitadoras das nossas liberdades, ou seja, tudo que nos limita é consequência. O problema anterior é que as decisões coletivas são majoritariamente masculinas.

Deem flores ou não deem flores. Isto pouco importa. O importante mesmo é reconhecer privilégios, e estar atento ao fato de que perdê-los é parte de um processo inevitável na busca por um mundo onde mulheres não serão desumanizadas.