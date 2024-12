Contribuintes têm até o dia 16 de dezembro para fazerem a atualização do valor patrimonial de seus imóveis, com o objetivo de pagar uma quantia menor de imposto sobre a diferença entre o preço de compra e o valor atual no mercado.

A medida consta da lei 14.973/24, sancionada no dia 16 de setembro. Segundo as nova regras, as pessoas físicas que optarem pela atualização do valor dos imóveis e declará-los no seu Imposto de Renda pagarão uma alíquota definitiva de 4% sobre a diferença. Sem a redução, as alíquotas variam de 15% a 22,5%.

Atualização compensa mais para quem for vender o imóvel só daqui a 15 anos Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Entenda as diferenças

PUBLICIDADE Atualmente, pessoas físicas pagam de 15% a 22,5% de Imposto de Renda sobre a valorização do imóvel quando vendem esses bens. A incidência dessa alíquota é calculada em cima da diferença do valor da compra e o da venda, que é o ganho de capital obtido no período. A nova regra instituiu que pessoas físicas pagarão 4% sobre a valorização do imóvel e empresas pagarão 6% de Imposto de Renda e 4% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) — mas os contribuintes terão de fazer este pagamento até o dia 16 de dezembro, independentemente de quando forem efetuar a venda. Se fizerem isso, poderão pagar um valor menor de tributo quando o bem for efetivamente negociado no futuro, que dependerá do tempo entre a atualização e a venda.

Como fazer a alteração?

Para fazer a alteração, os interessados devem fazer o seguinte

acessar o serviço criado pelo governo federal para atualizar os bens dos imóveis por meio deste link; Identifique os bens que serão atualizados e calcular os tributos a serem pagos no sistema do Dabim (Declaração de Opção pela Atualização de Bens Imóveis), neste link: Faça um requerimento para atualizar o valor dos bens no site de requerimentos do e-Cac. O acesso é feito pelo sistema de atendimento ao contribuinte; Pague o valor devido gerando um boleto (Darf) de pagamento do imposto no sistema de cálculo e acréscimos legais da Receita; Atualize o valor do bem imóvel quando for declarar o IR de 2024 (a ser feito só no primeiro trimestre de 2025).

Vale a pena?

Em um primeiro momento, pode parecer lógico pagar uma alíquota menor do que deixar o dinheiro aplicado. Mas especialistas dizem que o cálculo não é tão simples assim e, antes dessa decisão, o contribuinte deve levar em conta uma série de variáveis.

A resposta vai depender de diversos fatores envolvendo a expectativa de eventual venda futura desse imóvel pelo contribuinte. Vale lembrar que a venda é mais vantajosa para quem pretende se desfazer do bem após 15 anos da atualização. Confira neste link se vale a pena fazer a atualização ou manter o dinheiro aplicado.

Antes de optar pela atualização, é necessário fazer as contas. Nesta reportagem, é possível conferir a projeção da diferença do pagamento das alíquotas em imóveis que foram comprados há 10 anos por R$ 150 mil, R$ 300 mil, R$ 450 mil, R$ 600 mil e R$ 1,2 milhões, suas respectivas valorizações e quanto efetivamente será pago se alguém optar ou não pela atualização.