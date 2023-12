Por que o preço do cacau está nas alturas? Saiba como a alta afeta os consumidores de chocolate

BLOOMBERG - Os maiores fabricantes de chocolate do mundo ainda não perceberam o impacto total de uma alta que fez com que o preço futuro do cacau atingisse seu maior valor em 46 anos.

Empresas como a Hershey e a Nestlé costumam comprar cacau com bastante antecedência. À medida que os suprimentos se esgotam e os preços permanecem altos, os fabricantes de chocolate estão sendo forçados a pagar mais — um custo que acabará sendo repassado aos consumidores.

Leia também

“É a situação mais extraordinária que já vi em minha carreira”, disse Jonathan Parkman, chefe de vendas agrícolas do Marex Group, que acompanha o mercado de cacau há mais de três décadas. “Acho que ainda não vimos o pior da situação para os consumidores.”

Os preços do chocolate já subiram 17% nos EUA nos últimos dois anos, à medida que os custos das commodities, do cacau ao açúcar, aumentaram, segundo a pesquisa de consumo do Euromonitor International. E não há alívio à vista, já que a produção de cacau na África Ocidental, responsável por quase 70% dos suprimentos, está sendo muito pior do que o esperado.

Com alta do cacau, preços do chocolate já subiram 17% nos EUA nos últimos dois anos Foto: Sunday Alamba/AP

Os suprimentos globais devem ficar aquém da demanda pelo terceiro ano na temporada que começou em outubro. As entregas de feijão aos portos da Costa do Marfim, principal produtor, estão significativamente atrasadas. E isso antes que a seca causada pelo El Niño comece a ter impacto sobre a colheita, secando as vagens que contêm os grãos moídos para o chocolate.

LEIA TAMBÉM Revolução do cacau transforma sul da Bahia em celeiro de negócios com marcas premiadas no exterior

Continua após a publicidade

“A contagem de vagens que vem da Costa do Marfim e da África tem sido materialmente diferente do que as pessoas esperavam”, disse Luca Zaramella, diretor financeiro da Mondelez International, fabricante das bolachas Oreo, durante uma conferência no mês passado. “Há uma pressão sobre o cacau.”

Aumento da manteiga

Para piorar a situação, o aumento nos custos dos produtos de cacau (produtos do processamento de grãos) tem sido impressionante. O preço da manteiga, que representa cerca de 20% do peso de uma barra de chocolate média, já atingiu um recorde, segundo a KnowledgeCharts, unidade da Commodities Risk Analysis. Na Europa, principal consumidor, os preços estão próximos de 9,6 mil euros por tonelada métrica, quase 2,5 vezes o custo dos contratos futuros do cacau.

A produção de guloseimas, incluindo Hershey Kisses e barras Crunch, leva meses de planejamento. A manteiga que compõe a maior parte do chocolate vendido no Halloween e no Natal foi produzida quando os preços estavam mais baixos. A pressão agora é grande para o Dia dos Namorados, e tanto a Nestlé quanto a Mondelez já avisaram que precisarão aumentar os preços novamente no próximo ano.

Segundo a Lindt, aumento do custo do cacau tem sido 'tão significativo que supera a ligeira redução observada em algumas outras matérias-primas' Foto: Sunday Alamba/AP

“Os preços dos produtos (licor e manteiga) estão fora do comum. Só agora estão chegando aos consumidores”, disse Parkman.

Os fabricantes de chocolate usam o mercado futuro para proteger o risco, comprando cacau com oito a nove meses de antecedência. Os preços estão tão altos que a proteção caiu para seis meses, de acordo com Marex. Em teleconferência de resultados, Zaramella disse que a Mondelez estava coberta por “uma boa parte” da primeira metade de 2024.

Continua após a publicidade

O Lindt & Sprüngli Group aumentou os preços em 9,3%, em média, no primeiro semestre do ano. Os preços cobrados pela unidade de confeitos da Hershey na América do Norte aumentaram 11% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior.

Ganhos de preço

O aumento do custo do cacau tem sido “tão significativo que supera a ligeira redução observada em algumas outras matérias-primas”, disse a Lindt em sua apresentação semestral.

Os fabricantes de chocolate também estão observando um aumento nos custos, incluindo mão de obra, processamento, transporte e marketing, de acordo com Carl Quash III, diretor de lanches e nutrição da Euromonitor. Como resultado, “podemos ver os preços do chocolate continuarem a crescer nos próximos anos”, disse ele.

É provável que os preços do cacau permaneçam altos até a chegada da nova safra em outubro de 2024, o que pode esfriar o mercado em quase 20%, para US$ 3,5 mil a tonelada, disse Megan Fisher, pesquisadora da Capital Economics. Alguns comerciantes dizem que o alívio pode vir apenas em 2025, quando os agricultores da África Ocidental terão tido tempo suficiente para reagir aos aumentos de preços.

“Os preços altos curam os preços altos”, disse Steven Retzlaff, presidente de cacau global da Barry Callebaut AG, a maior fabricante de chocolate a granel, em uma teleconferência no mês passado. “Se você observar alguns dos grandes produtores, há um grande potencial para que eles aumentem sua produção.”

Por enquanto, o consumo de chocolate está se mantendo, segundo a Quash. Mas há sinais de que isso pode estar mudando — as vendas unitárias na categoria de mercearia, que inclui tudo, desde chocolate para assar até brownies, caíram 4,7% no período de 12 meses encerrado em 9 de dezembro, segundo dados da NIQ, anteriormente conhecida como NielsenIQ.

Continua após a publicidade

Redução do consumo

Mais de 40% dos consumidores disseram que reduziriam suas compras de chocolate e doces se a inflação continuasse a subir, de acordo com uma pesquisa realizada em setembro pela empresa.

As fábricas já estão se sentindo prejudicadas. Os retornos para os produtores de manteiga de cacau e pó foram os mais baixos desde o início dos registros na década de 1980, segundo a KnowledgeCharts.

Os processadores da Europa, América do Norte e Ásia estão começando a desacelerar. A moagem global, um indicador da demanda, pode cair até 6% nos próximos dois anos, segundo estimativas da Marex.

“Os níveis já são tão extremos que, se persistirem, poderão levar à destruição da demanda”, disse Aakash Doshi, diretor de commodities do Citigroup Inc. para as Américas. “Sabemos que os consumidores ainda não sofreram todo o impacto.”