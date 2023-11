O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 17, em entrevista à GloboNews, que já cobrou da Petrobras uma redução mais relevante do preços dos combustíveis.

Segundo ele, se o petróleo tipo Brent se estabilizar no patamar atual, é possível que a estatal faça uma diminuição nos valores, principalmente no diesel. “Eu esperava da Petrobras manifestação mais efetiva de redução de preço”, disse na entrevista.

Leia também

Alexandre Silveira (Minas e Energia) disse em entrevista à GloboNews que já cobrou uma redução mais relevante dos preços Foto: EVARISTO SA / AFP

Segundo ele, o preço do diesel poderia cair entre R$ 0,32 e R$ 0,42 o litro e o da gasolina entre R$ 0,10 e R$ 0,12 o litro. O petróleo tipo Brent despencou no pregão de quinta, 16, mas subia 1,136%, ás 8h53, para US $78,49 o barril.

Na média, a gasolina está 8% mais cara nas refinarias brasileiras em relação ao mercado internacional e o diesel, 4%, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) divulgados nesta sexta-feira, 17.

De acordo com entrevistas recentes do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, é possível que até o final do ano seja feita alguma redução de preços.

Continua após a publicidade

Silveira afirmou que já conversou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre o assunto, e que com a redução de preços a Petrobras iria contribuir com a queda da inflação e como consequência, o Banco Central poderia reduzir juros e estimular a economia.