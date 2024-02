Comida apimentada e implantes dentários: preços baixos atraem moradores de Hong Kong para China

THE NEW YORK TIMES - Shuen Chun-wa, 81 anos, e seu marido correram em direção a um ônibus verde com outras duas dúzias de moradores de Hong Kong, arrastando malas vazias. Eles tinham adesivos roxos de turismo em suas jaquetas e estavam indo fazer compras em Shenzhen, uma movimentada cidade chinesa que fica no lado norte da fronteira com Hong Kong.

Essa foi a segunda viagem em um ano de Shuen a Shenzhen para encontrar pechinchas. Na última vez, ela comprou implantes dentários. "Você pode contar o quanto eu preciso pagar", disse ela. Ela pagou US$ 9 mil em Shenzhen por um procedimento que teria custado US$ 25 mil em Hong Kong. "Eu não tenho o dinheiro. Então fui para Shenzhen." Desde que a China abriu suas fronteiras em janeiro de 2023, após vários anos de isolamento da pandemia, os residentes de Hong Kong fizeram de Shenzhen um destino de fim de semana para fazer compras, jantar e, sim, visitar o dentista.

Cansados dos altos custos, do serviço ruim e das opções limitadas em casa, os habitantes de Hong Kong estão indo a Shenzhen para comprar mantimentos, sair para comer e descobrir novas lojas de chá de bolha (misturado com frutas ou leite e bolinhas de sagu). Hong Kong continua sendo uma das cidades mais inacessíveis do mundo, e sua economia abalada e a queda do mercado de ações tornaram todos mais conscientes em relação ao dinheiro.

Na China, uma economia estagnada levou a um declínio constante dos preços, com a maior queda desde a crise financeira global em 2009 e quase chegando a um fenômeno conhecido como deflação.

Pessoas se dirigem a Hong Kong no Porto Luohu, um dos principais pontos de passagem da fronteira com a China continental, em Shenzhen, China, onde alguns param para comer Foto: Gilles Sabrié Ž/ The New York Times

A migração para as compras é uma inversão dos dias em que os chineses do continente se aglomeravam em Hong Kong para comprar de tudo, desde bolsas de luxo até leite em pó para bebês. Agora, para os habitantes de Hong Kong, a desaceleração da China oferece uma rara redução nos preços. Basta uma curta viagem de ônibus ou metrô para atravessar a fronteira com o continente.

Nas mídias sociais e em grupos de bate-papo, centenas de milhares de habitantes de Hong Kong falam sobre as novas ofertas de alimentos em Shenzhen, como bolos recheados com algas marinhas e fio dental de porco.

Eles compartilham dicas sobre onde encontrar o chá de bolhas, incluindo um local onde o chá é feito por um robô. As operadoras de turismo que antes se concentravam em pacotes turísticos para o Japão e a Tailândia também estão organizando ônibus para shopping centers em Shenzhen para visitar lojas como o Sam’s Club.

Em alguns fins de semana, há tantos habitantes de Hong Kong nos shoppings de Shenzhen que os habitantes locais brincam dizendo que os visitantes os “ocuparam”.

A presença deles em Shenzhen, uma cidade com uma população de 17 milhões de habitantes, é visível em todos os lugares. Algumas lojas adaptam sua publicidade usando o cantonês, o idioma chinês local de Hong Kong, para atrair turistas para suas lojas.

Os restaurantes oferecem descontos para clientes com números de telefone que incluam o código de área 852 de Hong Kong. Em um grande shopping center próximo a uma passagem de fronteira, óticas e clínicas odontológicas prometem serviços mais baratos do que os de Hong Kong, que exigem apenas uma curta viagem. “Atravesse a fronteira para verificar seus dentes a distância zero”, dizia um anúncio gigante em rosa neon.

Em um dia movimentado, a clínica GoodFeel Dentist pode receber mais de 100 clientes de Hong Kong, disse Lan Xinghua, diretor de vendas da GoodFeel Dentist. Ele disse que a receita da empresa dobrou quando a fronteira de Hong Kong foi aberta no ano passado. Para conseguir ainda mais negócios, a clínica montou uma barraca perto da passagem de fronteira do Porto de Luohu. Espera-se que os funcionários falem cantonês e também mandarim, o idioma oficial da China. "Os clientes de Hong Kong gastam mais e geralmente não pechincham muito", disse Lan. Às vezes, famílias inteiras vêm para fazer a limpeza e o conserto de seus dentes. As duas cidades são divididas por uma fronteira que distingue a China continental de Hong Kong, um território chinês que há muito tempo opera com certo grau de autonomia, mas que está cada vez mais sob o domínio de Pequim.

Muitos habitantes de Hong Kong que viajavam para o continente para fazer compras não estavam lá desde 2019. Foi nessa época que os protestos pró-democracia tomaram conta de Hong Kong e o governo respondeu com uma repressão, eliminando a tolerância política que distinguia Hong Kong da China continental.

Uma grande tela de vídeo exibe um anúncio de uma clínica odontológica onde os implantes custam US$ 500, no Porto Luohu, um dos principais pontos de passagem da fronteira com a China continental, em Shenzhen, China, 29 de janeiro de 2024. Os residentes de Hong Kong estão encontrando em Shenzhen, a cidade continental vizinha, preços mais baixos, melhor serviço e culinária saborosa. Foto: Gilles Sabrié Ž/ The New York Times

Agora, as pessoas em Hong Kong, usando fóruns on-line que são censurados ou inacessíveis no continente, discutem se é seguro e politicamente aceitável que as pessoas que discordam do governo da China visitem Shenzhen, mesmo que simplesmente para fazer compras e jantar.

Agora, as pessoas em Hong Kong, usando fóruns on-line que são censurados ou inacessíveis no continente, discutem se é seguro e politicamente aceitável que as pessoas que discordam do governo da China visitem Shenzhen, mesmo que simplesmente para fazer compras e jantar.

Para muitos, a resposta é "sim". "A vida e a opinião política podem ser separadas", disse Chak Yeung, 31 anos, morador de Hong Kong que trabalha no setor de tecnologia. No passado, ele esteve envolvido com organizações estudantis que participavam de protestos, mas não vê nenhum conflito entre suas opiniões políticas e o que faz para se divertir nos fins de semana. Hong Kong tem uma moeda separada da China, e seus comerciantes ainda dependem muito de dinheiro para pagamentos. A principal forma de pagamento da China é digital: os dois principais aplicativos de pagamento, WeChat e Alipay, só recentemente foram disponibilizados para os habitantes de Hong Kong e nem todos estão familiarizados com eles. Para ajudar os compradores visitantes, cartazes colados nas lojas e estações de metrô de Shenzhen explicam como os residentes de Hong Kong podem usar o WeChat e o Alipay. Os turistas também podem pagar em dólares de Hong Kong e não converter seu dinheiro em renminbi chinês.

Um homem promove uma clínica odontológica em um estande em um mercado popular ao ar livre entre os residentes de Hong Kong, em Shenzhen Foto: Gilles Sabrié Ž/ The New York Times

Mas o pagamento nem sempre é tão tranquilo. Em sua viagem mais recente, Shuen usou dinheiro para comprar dentes-de-leão que seu filho usa em sua clínica de medicina chinesa em Hong Kong, bem como alguns camarões secos. Mas ela disse que pagar com dinheiro era difícil.

Também pode ser difícil se locomover em Shenzhen. Duas mulheres de Hong Kong tiveram que perguntar a uma moradora de Shenzhen, Kristen Lu, 28 anos, como usar aplicativos de navegação locais em seus telefones. Elas não haviam percebido que o Google Maps não funciona na China continental porque a empresa está bloqueada.

Yeung, funcionário do setor de tecnologia, visitou Shenzhen duas vezes no ano passado. Ele gosta de comer hot pot (tipo de ensopado) e jogar arco e flecha e basquete em um complexo de entretenimento esportivo. Ele disse que os funcionários que encontra em Shenzhen são mais agradáveis.

O atendimento em Hong Kong é mais rude e mais apressado, disse ele.

Residentes de Hong Kong comem uma panela quente de frutos do mar em um restaurante em Shenzhen; comida é um dos atrativos da cidade continental Foto: Gilles Sabrié Ž/ The New York Times

Para Iris Yiu, 29 anos, uma estudante que está fazendo mestrado em Hong Kong, ir a Shenzhen tem tudo a ver com a comida. Ela disse que é fanática por comida apimentada, um alimento básico em algumas partes do sul da China e, em novembro, ela e dois amigos foram a Shenzhen e “pediram loucamente” em uma famosa rede de comida de Sichuan chamada Taier Sauerkraut Fish. Eles ainda não tinham terminado. Em seguida, pararam no Bobo Chicken, um restaurante que oferece legumes e carne servidos em pequenas porções em palitos que custam 14 centavos cada.

Yiu disse que os clientes locais ficaram olhando para eles enquanto pegavam o máximo de palitos que conseguiam. Alguém em uma mesa próxima disse: “Esse é o estilo das pessoas de Hong Kong, como se não precisassem de dinheiro!”

Snow Wong, 28 anos, ficou sabendo sobre Shenzhen quando seus amigos e colegas voltaram de viagens de fim de semana. Depois de tantas críticas elogiosas, ela decidiu dar uma olhada na cidade.

Visitou fliperamas e bares de karaokê e descobriu que a cidade tinha jogos de escape room mais interessantes, seu passatempo favorito, do que Hong Kong. Ela usou dólares de Hong Kong para pagar uma visita a um spa perto do cruzamento da fronteira de Luohu.

Acima de tudo, disse Snow, Shenzhen ofereceu algo que Hong Kong notoriamente não tem: um ritmo mais lento.

“O ritmo de Shenzhen e de Hong Kong é muito diferente”, disse Wong. “Shenzhen é aonde eu vou para relaxar.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.