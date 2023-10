Preços nos EUA devem continuar aumentando, mas em desaceleração, aponta relatório do Fed

A maioria dos 12 distritos com praças do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, reportou à autoridade pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica entre o fim de agosto e o início de outubro, segundo consta no Livro Bege. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, agrega as impressões de agentes ouvidos pelo Fed sobre a economia.

“As perspectivas para a economia foram, no geral, descritas como estáveis ou com um crescimento ligeiramente mais fraco”, informa a publicação.

Entrevistados pelo banco notaram recuos pequenos a modestos na demanda por empréstimos. O crédito ao consumidor foi observado como estável ou saudável. Os números de gastos com consumo foram mistos, principalmente entre varejistas e vendedores de automóveis, devido às diferenças nos preços e nas ofertas de produtos, segundo o documento. As condições do setor imobiliário mudaram pouco, e o estoque de residências à venda permaneceu baixo.

A atividade industrial também foi mista, mas contatos de vários distritos observaram melhora nas projeções para o setor. As expectativas de empresas também foram mistas, aponta o Livro Bege. O turismo continuou melhorando, apesar de alguns distritos terem reportado leve desaceleração em viagens de consumidor. Poucos distritos informaram uma alta nas viagens a trabalho, diz também o relatório.

Federal Reserve é o banco central dos Estados Unidos, e tem como objetivo controlar a inflação Foto: REUTERS / Joshua Roberts

Preços em desaceleração

Os preços devem continuar a aumentar modestamente nos próximos trimestres nos EUA, mas em desaceleração, de acordo com relatos de empresários ouvidos para o Livro Bege. Segundo o documento, os custos de insumos têm desacelerado para o setor industrial, mas ainda seguem em crescimento exponencial no setor de serviços.

O documento mostrou que os preços de vendas estão aumentando em velocidade menor do que os preços de insumos para as empresas, as quais esperam uma desaceleração no aumento de preços nos próximos trimestres. Segundo o relatório, os aumentos nos valores de combustíveis, salários e seguros guiaram a alta de preços nos últimos meses.

A tensão no mercado de trabalho continuou diminuindo nos Estados Unidos, segundo avaliação que consta no documento. A maioria dos distritos reportou aumentos ligeiros a moderados no emprego global, e as empresas estão contratando com menos urgência. Já o crescimento salarial permaneceu modesto a moderado na maioria dos distritos, afirma a publicação.

Além disso, vários distritos relataram melhorias na contratação e retenção à medida que os grupos de candidatos se expandiram e aqueles que receberam ofertas ficaram menos inclinados a negociar termos de emprego, diz o Livro Bege. Os contatos em muitos distritos relataram menos resistência dos candidatos às ofertas salariais, afirma o documento.

“Houve múltiplos relatos de empresas alterando os pacotes de salário para mitigar os custos mais altos com mão de obra, inclusive permitindo trabalho remoto em vez de salários maiores, reduzindo bônus de contratação ou outras melhoras salariais, alterando a compensação para modelos mais baseados no desempenho e repassando uma parcela maior dos cuidados de saúde e outros benefícios para os empregados”, disse o documento.

O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, não comentou a política monetária, durante discurso nesta quarta em evento da distrital. O dirigente concentrou sua fala no mercado de trabalho, mas mencionou que o Fed manterá seus esforços para levar a inflação de volta à meta de 2%. “Nós estamos fazendo progresso constante, porém mais precisa ser feito”, afirmou.

Com direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Harker lembra que uma meta “igualmente importante” do Fed é promover o máximo emprego. Segundo ele, isso inclui não apenas a quantidade de vagas disponíveis, mas também um foco na qualidade desses trabalhos.

Os principais índices de ações aprofundaram o ritmo de queda após a divulgação do Livro Bege. Nos EUA, o Nasdaq Composto recuava 1,14% nesta quarta-feira. Dow Jones e S&P 500 tinham quedas menos intensas — de 0,56% e 0,88%, respectivamente —, enquanto as taxas dos Treasuries avançavam./Com Gustavo Nicoletta