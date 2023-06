Prédio vai a 150 metros de altura e megaprojeto toma seis quarteirões

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Uma torre residencial de 42 andares, com 150 metros de altura, e o complexo Eden Park, com sete edifícios, além de um centro de compras e um parque público, instalados num terreno de 42 mil metros quadrados, são os principais produtos da carteira de lançamentos da Cyrela. No 30.º Top Imobiliário, a empresa foi campeã em duas categorias: Incorporadora e Construtora.

A Cyrela fez 60 anos em 2022, quando lançou 24 empreendimentos em São Paulo, com 7.580 apartamentos, segundo os registros da Embraesp. O valor geral de vendas (VGV) dos lançamentos subiu 28%, passando de R$ 3,5 bilhões em 2021 para R$ 4,5 bilhões no ano passado.

Dividido em fases, o Eden Park será construído no Brooklin, zona sul. Ocupando uma área de seis quarteirões, é um “megaempreendimento imobiliário”, diz Piero Sevilla, diretor de Incorporação e Negócios da Cyrela, com seis edifícios residenciais e uma torre de escritórios comerciais, shopping center, de 5 mil m², e um parque com 8 mil m².

Ele destaca “a magnitude do projeto”, com VGV de R$ 2 bilhões, o maior da companhia

O parque terá assinatura do renomado arquiteto israelense Dror Benshetrit, responsável pelo desenho da área verde, que vai permear as torres. “A ideia é ter uma ‘praça viva’, para eventos como cinema a céu aberto e shows”, declara o diretor de incorporação.

Natureza

O designer, com estúdio criado em 2002, já fez colaborações para marcas como Swarovski, Alessi, Capellini e Rosenthal. “Seu trabalho é dedicado a pensar a cidade do futuro, com uma abordagem que conecta as pessoas à natureza, integrando a ecologia ao ambiente urbano”, afirma Sevilla. “Justifica o nome dado ao projeto: Eden Park by Dror.”

O empreendimento, que terá piscinas, spa, saunas, quadras esportivas, sala de jogos e salões de festas, levará cinco anos para a conclusão das obras. A primeira torre foi lançada em novembro, com 268 apartamentos, com 2 ou 3 suítes, de 77 m² a 134 m².

O preço de lançamento partiu de R$ 15 mil o m². Além de um edifício com aptos maiores, de até 260 m², o projeto também traz um bloco de estúdios e um dormitório.

No Brasil, a Cyrela lançou 48 empreendimentos em 2022, com 14.186 unidades residenciais e um VGV potencial de R$ 9,1 bilhões, valor 28% superior ao registrado em 2021.

No balanço anual, a divisão do total de lançamentos indica a proporção de 50% para os produtos de alto padrão, 43% para o médio e 7% para imóveis econômicos do antigo Casa Verde e Amarela (CVA).

Capital

Na outra ponta, as vendas somaram R$ 7,9 bilhões no ano passado, 43% acima de 2021. A cidade de São Paulo, segundo a Cyrela, ficou com 63% do total vendido no ano.

On the Sky by Yoo é um arranha céu que terá 150 metros de altura, o mais alto já construído pela Cyrela; torre única terá 42 andares. Foto: Divulgação/Cyrela

No primeiro trimestre de 2023, conforme o último balanço da companhia divulgado em maio, foram lançados oito empreendimentos, com VGV de R$ 1,3 bilhão, um crescimento de 30%. As vendas, no mesmo trimestre, ultrapassaram R$ 1,5 bilhão.

Recém-lançado em Perdizes, zona oeste de São Paulo, o On the Sky by Yoo é um arranha céu que terá 150 metros de altura, o mais alto já construído pela Cyrela.

A torre única, em terreno de 6,5 mil m², terá 42 andares, com 371 apartamentos, de 29 m²a 162 m². Desde estúdios e um dormitório até três suítes, com uma ou duas vagas de garagem, em frente à futura estação de metrô Sesc Pompeia, na Avenida Sumaré, bem perto do Allianz Parque.

No lançamento, o preço médio começou em R$ 15,9 mil por m². O VGV é de R$ 500 milhões.

O diretor de Incorporação comenta que o projeto leva o design até 150 metros de altura. “Um lugar onde o chão e o céu se encontram”, diz, apontando o lazer em três níveis – na cobertura, no 3.° pavimento e entre o 22.° e 23.° andares –, com piscina de borda infinita, academia e quadra de tênis, saunas e coworking, salão de festa e área para delivery.

Parcerias

O On The Sky é mais uma parceria da Cyrela com o estúdio britânico Yoo, iniciada em 2015. “Buscamos união com parceiros alinhados a valores de transformar as cidades e o jeito de viver”, declara Sevilla, elogiando o trabalho de designers “conectados com essa essência”, sejam eles nacionais ou internacionais.

A Cyrela fará outro prédio quase tão alto, com 130 metros da base ao teto, no encontro da Rua Oscar Freire com a Avenida Dr. Arnaldo, onde havia meia centena de casas, incluindo uma vila.

Será um prédio comercial com design Pininfarina, famoso pelo desenho das Ferrari – e já fez outras obras para a própria Cyrela e para variados segmentos internacionais –, que receberá a nova sede da incorporadora.