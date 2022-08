Prefeitura do Rio pede prorrogação do vencimento do Simples Nacional

A prefeitura do Rio de Janeiro enviou um ofício ao Comitê Gestor do Simples Nacional pedindo a prorrogação do vencimento do Documento de Arrecadação (DAS), que tem data limite para pagamento nesta segunda-feira, 22, por conta do ataque hacker sofrido em seus sistemas há uma semana. Segundo informações da prefeitura, o ofício ainda não foi respondido.

Diversos serviços, como a emissão do carnê do IPTU, emissão de multas, emissão da Nota Carioca e arrecadação de IPTU, estão fora do ar desde o dia do ataque. A invasão também interrompeu os atendimentos ligados ao Cadastro Único (CadÚnico) nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

No site, a administração municipal informa que segue trabalhando para amenizar os transtornos causados pelo ataque. Um gabinete de crise foi criado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), que diariamente tem se reunido com dirigentes do primeiro escalão da prefeitura, para tratar o problema. O crime foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e segue sendo investigado.





Prefeito Eduardo Paes montou gabinete de crise para lidar com a invasão hacker. Foto: Wilton Junior/Estadão

O DAS é uma guia de pagamento voltado às micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI), que unifica os impostos que devem ser pagos pelos empreendedores do regime tributário especial do Simples Nacional. O não pagamento do documento pode acarretar em multas e juros sobre as parcelas vencidas até o cancelamento do CNPJ e perda de benefícios previdenciários.

Ainda de acordo com a prefeitura, o tributo é federal e não teve seu sistema de pagamento afetado pelo ataque da última segunda-feira, 15. Procurada, a Receita Federal não respondeu. Quando ela se posicionar, este texto será atualizado.