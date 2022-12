Prêmio de inovação no setor de seguros

No dia 7 de dezembro acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a premiação dos vencedores do Prêmio Inovação em Seguros 2022, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Depois de vários anos de realização bem-sucedida, a edição de 2022 chega ao fim com mais de quatrocentos trabalhos inscritos, analisados e julgados, nas suas diferentes categorias.

Com regras rígidas e pontuação com peso variável, em função da importância de cada quesito, a avaliação dos trabalhos foi pensada para ser a mais neutra possível, para que os jurados possam escolher os melhores trabalhos de maneira isenta, mas focada nas apresentações e sua aderência às disposições do regulamento.

O Prêmio Inovação em Seguros foi criado para incentivar a inovação dentro do setor de seguros e, ao mesmo tempo, homenagear e reconhecer a contribuição de Antonio Carlos de Almeida Braga, um dos mais importantes seguradores brasileiros, para o desenvolvimento da atividade.

Desde sua primeira edição, ele se transformou na premiação mais relevante do setor, principalmente pela sua disposição de premiar os trabalhos mais inovadores e assim contribuir para o progresso de uma atividade que, durante muitos anos, ficou amarrada a regras rígidas e que envelheceram ao longo do tempo.

Setor de seguros caminha para a adoção das práticas mais modernas de gestão e envolvimento socioambiental

Este ano, foi incluída uma nova premissa para avaliar a relevância das regras de ESG (Governança Social, Ambiental e Corporativa), hoje fundamentais para o bom funcionamento da empresa dentro da comunidade em que atua.

Foi uma decisão relevante, que foi compreendida e absorvida pelos responsáveis pelos trabalhos apresentados, todos com as explicações e demonstrações referentes à ESG expostas com destaque para a correta avaliação de cada um.

Interessante salientar o foco da maioria dos projetos inscritos. Pela leitura deles, fica evidente a mudança de visão das empresas, tanto no que diz respeito aos seus objetivos, como na forma de atingi-los, especialmente num segmento econômico que tem como premissa básica a proteção da sociedade, pelo pagamento das indenizações dos sinistros cobertos e pelos investimentos de suas reservas em títulos públicos, em sua própria essência com forte viés social.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) é a autoridade brasileira responsável por regulamentar o mercado de seguridade e por fomentar a inovação no setor Foto: Marcos de Paula/Estadão

Com certeza, os vencedores terão muito que comemorar. Afinal, sua escolha não foi fácil, diante do alto nível da grande maioria dos trabalhos apresentados. Indo além, com base nisso, todos os trabalhos inscritos e os responsáveis por eles devem se sentir premiados. A seleção foi dura, a concorrência entre os trabalhos acirrada e as escolhas, invariavelmente, se deram em função de pequenos detalhes que sensibilizaram mais os jurados.

Parabéns à CNseg pela realização da edição 2022 do Prêmio Inovação em Seguros! Com certeza, através dele o setor caminha para a adoção das práticas mais modernas de gestão e envolvimento socioambiental. E parabéns aos participantes! A qualidade dos trabalhos inscritos mostra o alto nível da competência dos profissionais da área.