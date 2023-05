Metade dos adultos americanos está preocupada com dinheiro depositado em bancos, mostra pesquisa

Quase metade (48%) dos americanos está preocupada com a segurança do seu dinheiro depositado em bancos e outras instituições financeiras em meio à turbulência bancária nos Estados Unidos. É o que mostra uma pesquisa da Gallup, que encontrou resultados parecidos com os registrados 2008, com a crise financeira global.

Os 48% incluem os 19% dos adultos americanos que responderam estar muito preocupados e os 29% que disseram estar moderadamente preocupados. Outros 30% indicaram não estar tão preocupados, enquanto 20% falaram não estar nem um pouco preocupado.

Os grupos em que os que responderam à pesquisa mais disseram estar consternados foram os republicanos (55%), os independentes (51%), as pessoas sem diploma universitário (54%) e com renda anual abaixo de US$ 100 mil (cerca de 50%).

O levantamento realizado entre 3 e 25 de abril, um mês após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank e antes da crise no First Republic Bank.

Na pesquisa de 2008, conduzida logo após a quebra do Lehman Brothers, 45% dos adultos americanos responderam estar muito ou moderadamente preocupados com a segurança de seu dinheiro.