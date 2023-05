Presidente da CVC, Leonel Andrade, renuncia ao cargo

O CEO da CVC, Leonel Dias de Andrade Neto, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, 24. Desde abril, ele acumulava a função de diretor financeiro. A companhia confirmou a informação em nota. A saída do gestor, respeitado no mercado, se dá após a renúncia do CFO, Marcelo Kopel, em abril deste ano. Na carta de renúncia, Leonel Andrade diz que “se dedicará a assuntos pessoais”.

Nesta quarta-feira, as ações de CVC desvalorizaram 7,57%, perdendo 8% em valor de mercado em relação ao pregão anterior, passando a valer R$ 779 milhões.

O executivo deixa o cargo após três anos no comando do grupo de viagens CVC Corp, período em que liderou a etapa mais desafiadora da história de 51 anos da companhia.

A companhia passou por um processo recente de renegociação de dívidas que terminou com a exigência de que a companhia faça um aumento de capital de R$ 125 milhões até novembro deste ano. As conversas para esse procedimento estavam em curso.

Em fato relevante, a CVC afirma que o conselho de administração, com assessoria do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade, já iniciou o processo de sucessão, bem como a escolha e eleição de novos diretores “no menor prazo possível”.

CVC já tinha visto saída do chefe do setor financeiro da empresa em abril Foto: Divulgação / CVC

Até lá, de forma a assegurar a continuidade das operações, o conselho de administração criou um Comitê de Transição, que será liderado pelo conselheiro Sandoval Martins, cujas atividades serão iniciadas nesta quinta-feira, 25, informou a empresa.

Ainda, durante esse período, Eliane Silveira Lapa acumulará o cargo de diretora de Governança Corporativa e Compliance com o de diretora de Relações com Investidores. A empresa reiterou o compromisso de manter o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos sobre o assunto.