Presidente do Fed diz que tarifas de Trump podem levar a inflação mais alta e crescimento mais lento

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), fez nesta sexta-feira, 4, um alerta de que as tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump correm o risco de provocar uma inflação ainda mais alta e um crescimento mais lento do que o inicialmente esperado. Ele adotou um tom mais pessimista em relação às perspectivas para a economia, apesar de dizer que, até agora, ela permanece em um “bom lugar”.

“Embora a incerteza continue elevada, agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que o esperado”, disse. “É provável que o mesmo aconteça com os efeitos econômicos, que incluirão inflação mais alta e crescimento mais lento.”

Segundo Powell, aumento do desemprego também está no radar do Fed Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

PUBLICIDADE Powell caracterizou como “elevados” os riscos desse resultado, que, segundo ele, poderia incluir o aumento do desemprego. Embora seja muito provável que as tarifas gerem pelo menos um aumento temporário na inflação, também é possível que os efeitos sejam mais persistentes”, disse ele, em um discurso em uma conferência em Arlington, Virgínia.

“Evitar esse resultado dependeria de manter as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas, do tamanho dos efeitos e do tempo necessário para que eles sejam totalmente repassados aos preços”, disse. O aumento da inflação decorrente das tarifas poderia aparecer “nos próximos trimestres”, disse ele.

Powell acrescentou que a “obrigação” do Fed era garantir que um “aumento pontual no nível de preços não se tornasse um problema contínuo de inflação”.

Seus comentários encerram uma semana tumultuada, depois que Trump sacudiu o mundo com tarifas que chocam e assustam, correndo o risco de desencadear um aumento da inflação e uma forte desaceleração econômica. Os mercados financeiros de todo o mundo despencaram à medida que a realidade dos planos do presidente começou a se estabelecer.

Os problemas continuaram nesta sexta-feira, com o S&P 500 caindo cerca de 4% no pregão do meio-dia, após a decisão da China de retaliar com tarifas de 34% sobre os produtos dos EUA e os comentários de Trump e de seus assessores econômicos buscando descartar a possível dor econômica.

Minutos antes do discurso de Powell, o presidente foi à sua rede Truth Social e pediu ao presidente do Fed que reduzisse as taxas de juros, atacando-o por estar “sempre atrasado”.

“Este seria o momento PERFEITO para o presidente do Fed, Jerome Powell, reduzir as taxas de juros. Ele está sempre ‘atrasado’, mas agora poderia mudar sua imagem, e rapidamente”, escreveu Trump. “CORTE AS TAXAS DE JUROS, JEROME, E PARE DE FAZER POLÍTICA!

A magnitude da guerra comercial global que está se formando cria complicações para o Fed, que vem tentando, desde a pandemia, trazer a inflação de volta à sua meta de 2% e, ao mesmo tempo, evitar uma recessão. Há apenas alguns meses, as perspectivas dessa chamada “aterrissagem suave” pareciam brilhantes, auxiliadas pela decisão do Fed, no segundo semestre do ano, de reduzir as taxas de juros em um ponto porcentual.

Agora, as autoridades do Fed estão enfrentando um conjunto de questões muito mais espinhosas que alteraram as expectativas sobre quando o Banco Central poderá reduzir novamente as taxas de juros, depois de ter interrompido os cortes em janeiro. Surgiram dois campos distintos - alguns veem o Fed adiando os cortes nas taxas durante todo o ano, enquanto outros preveem uma ação mais agressiva e potencialmente mais cedo do que o inicialmente esperado.

