Sindicato denuncia presidente do Ipea e ministro à PGR por propaganda eleitoral

BRASÍLIA - O Sindicato Nacional dos Servidores do Ipea (Afipea) denunciou o presidente do órgão, Erik Figueiredo, e o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, por práticas abusivas em período eleitoral. A Afipea questiona a entrevista coletiva de ambos no Palácio do Planalto no dia 17 de agosto para apresentar um estudo sobre os efeitos das medidas assistenciais adotadas recentemente pelo governo federal, incluindo o Auxílio Brasil.

O Ipea não quis se manifestar. O Ministério da Cidadania não respondeu aos questionamentos da reportagem

Um dia após o início da campanha eleitoral, o governo apresentou estudo que exalta o Auxílio Brasil, um dos principais trunfos da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. O estudo conclui que houve, em todas as regiões do País, uma geração de empregos formais relacionada ao aumento dos beneficiários do programa social que substituiu o Bolsa Família. A nota afirma ainda que, apesar de pesquisas mostrarem o crescimento da desnutrição e da insegurança alimentar no País, isso não tem impactado os indicadores de saúde ligados à prevalência da fome.

Em denúncia protocolada na Procuradoria Regional da República, os servidores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada alegam que a nota apresentada na entrevista foi baseada em “reflexões preliminares” e assinada exclusivamente por Figueiredo, o que desrespeitaria os protocolos internos do Ipea para publicação de estudos e pesquisas.

“No entendimento do Sindicato, os entes públicos violaram a cartilha que o próprio Ipea circulou para os servidores, na qual são orientados a como proceder em período eleitoral, bem como fizeram uso da instituição para produção subliminar de propaganda governamental, configurando abuso de poder político. Com a ação, a Afipea pretende conter o abuso de poder praticado pelo presidente do Ipea, Erick Figueiredo”, afirmou a entidade em nota.

A denúncia lembra que a divulgação de pesquisas no Ipea está condicionada à “discussão, avaliação e aprovação prévia” pelos técnicos do órgão, com a finalidade de preservar a qualidade e o rigor dos trabalhos divulgados. “A utilização da instituição para a produção subliminar de propaganda governamental em período de defeso eleitoral configura explícito abuso de poder político, devendo ser coibida pelas autoridades eleitorais competentes”, completa o texto

Bolsonaro cita estuda para relativizar fome

Em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a minimizar os dados sobre a fome e o aumento da miséria no Brasil e disse nesta terça-feira, 30, a empresários do setor de comércio e serviço, que não há fome “na proporção que dizem aí”.

De acordo com dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, a fome avançou este ano e 33 milhões de pessoas não têm o que comer. A edição mais recente da pesquisa, divulgada em junho, mostra que mais de 58% da população vive com algum grau de insegurança alimentar.

O presidente, contudo, afirmou no evento “Diálogos com Candidatos à Presidência da República”, organizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), que dados do Ipea “mostram que o Brasil tem reduzido o número de pessoas abaixo da linha da miséria”. Ele chegou a falar sobre os 33 milhões, número que rejeitou.

Na sexta, Bolsonaro já havia minimizado os dados da fome no País. Por duas vezes, ele disse que não se vê pessoas pedindo “pão” na padaria. “Se a gente for na padaria, não tem ninguém ali pedindo pra você comprar um pão pra ele. Isso não existe”, afirmou, ainda completando em seguida: “Fome no Brasil? Fome pra valer? Não existe da forma como é falado”.