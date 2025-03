Presidente do México diz que pode trabalhar com Canadá e outros países em resposta às tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quarta-feira, 5, que o país deve trabalhar em conjunto com o Canadá e outros países para uma resposta tarifária contra os Estados Unidos.

PUBLICIDADE “É um momento muito definitivo para o México e não haverá submissão, somos um grande país. Vamos seguir as circunstâncias e buscar o Canadá e outros países”, declarou em entrevista à imprensa. A presidente mexicana ainda afirmou que conversará nesta sexta, “provavelmente pela parte da manhã”, com o presidente dos EUA, Donald Trump.

O México está em suspense sobre será que as tarifas de podem ser reduzidas ou ajustadas. Na fronteira norte do México, os líderes do setor de transportes falam sobre a lentidão das atividades alfandegárias. Os investidores permanecem cautelosos e Sheinbaum está aguardando um diálogo com seu homólogo norte-americano, enquanto as ligações com as autoridades dos EUA se multiplicam.

Publicidade

Sheinbaum: 'Fizemos nossa lição de casa e nem sequer fechamos as portas para o diálogo' Foto: Marco Ugarte/AP

Os mexicanos estão esperando por um possível acordo que ambos os governos deram a entender que poderia se concretizar. “O secretário de comércio (dos EUA) já estava procurando um esquema de acordo... um esquema diferente”, acrescentou Sheinbaum.

Em entrevista à Bloomberg Television, o secretário Howard Lutnick disse que poderia haver isenções em alguns setores das tarifas gerais de 25% impostas no dia anterior ao Canadá e ao México e mencionou que uma área isenta poderia ser a de automóveis, um dos setores com maior impacto nas relações comerciais.

Na terça-feira, em outra entrevista, desta vez com a rede Fox, Lutnick indicou que era possível chegar a um meio-termo com o México, mesmo sem suspender as taxas que haviam entrado em vigor no início do dia e que foram rebatidas pelo Canadá e pelo México com o anúncio de tarifas recíprocas e possíveis ações legais por violar o acordo de livre comércio da América do Norte.

O governo dos EUA, que também dobrou as tarifas sobre a China, alegou que as medidas pretendem impedir o tráfico de fentanil — uma das drogas mais mortíferas e lucrativas — mas Trump também sugeriu que as tarifas procuram eliminar os persistentes déficits comerciais de seu país.

Publicidade

Sheinbaum não quis comentar especificamente sobre a possibilidade de o setor automotivo estar entre os isentos das tarifas de Trump e insistiu em esperar por anúncios oficiais da Casa Branca ou por uma ligação planejada com o presidente.

Ela acrescentou que, no domingo, na principal praça do país — o Zócalo, na Cidade do México —, informará o país sobre as medidas que tomará. A possibilidade de uma guerra comercial está mantendo os mercados globais em alerta e é motivo de grande preocupação devido ao seu enorme impacto sobre as economias que estão intimamente interconectadas. Mais de 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos, com os quais o fluxo comercial gira em torno de US$ 840 bilhões por ano.

“Fizemos nossa lição de casa e nem sequer fechamos as portas para o diálogo”, enfatizou Sheinbaum. Ela disse que neste mês foram feitos “muitos acordos” com Washington, mas, mesmo assim, há uma decisão “unilateral” do vizinho do norte. “Não é nossa responsabilidade, é a decisão do presidente dos Estados Unidos.