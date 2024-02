A pressão sobre as empresas britânicas não vai diminuir tão cedo

A economia britânica enfrenta um fato preocupante: o número de empresas que fecharam no ano passado foi o maior em três décadas.

PUBLICIDADE Mais de 25 mil empresas foram registradas como insolventes em 2023, o maior número desde 1993, de acordo com dados do governo publicados esta semana. Com o fim das medidas de apoio às empresas relacionadas à pandemia, os destroços de anos de dívidas e taxas de juros elevadas, preços em alta e uma crise de custo de vida tornam-se mais claros. As insolvências se espalharam das pequenas para as grandes empresas, disseram os analistas. As empresas que ainda estão lidando com custos relativamente altos, demandas por salários mais altos, incertezas na cadeia de suprimentos e confiança vacilante do consumidor esperam tempos econômicos melhores. Espera-se que a inflação mais lenta, o crescimento mais forte e os cortes nas taxas de juros ocorram este ano, mas não tão cedo. Na quinta-feira, 1º, o Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros em 5,25%, a mais alta desde 2008, onde permanecem desde agosto, depois de subir de pouco mais de zero em uma série de aumentos ao longo de um ano e meio.

Granary Square, uma área comercial em Londres, este mês. As empresas britânicas têm lidado com altos custos, incertezas na cadeia de suprimentos e confiança vacilante dos consumidores Foto: Alex Ingram/The New York Times

Os formuladores de políticas disseram que a inflação havia diminuído, incluindo o crescimento dos salários e a inflação de serviços, mas algumas medidas de persistência permaneceram “elevadas”. Dois membros do comitê de fixação de taxas, composto por nove pessoas, votaram a favor de um aumento de 0,25 ponto na taxa, enquanto um votou pela primeira vez para reduzir as taxas.

Houve boas notícias sobre a inflação, “mas precisamos estar mais confiantes de que a inflação voltará à meta de 2% e permanecerá lá”, disse Andrew Bailey, governador do banco, na quinta-feira. “Ainda não estamos em um ponto em que possamos reduzir as taxas de juros.”

A inflação na Grã-Bretanha caiu notavelmente de seu pico acima de 11% no final de 2022 para 4% em dezembro. Alguns economistas esperam que a inflação desacelere para 2% na primavera. Mas as preocupações sobre se a inflação permanecerá em níveis baixos significam que os investidores esperam que o Banco da Inglaterra seja mais lento para reduzir as taxas de juros do que o Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu.

O banco disse que espera que a inflação caia abaixo de sua meta no segundo trimestre, antes de subir novamente na segunda metade do ano. A taxa de inflação terminaria o ano em torno de 2,7% e permaneceria assim até 2025, não caindo para a meta novamente até o ano seguinte.

O banco previu que a economia continuaria a estagnação do segundo e terceiro trimestres de 2023, até o final do ano. A economia cresceria apenas 0,25% em 2024, antes de acelerar um pouco em 2025.

As altas taxas de juros ainda estão se propagando pela economia. Cerca de 30% do efeito dos aumentos anteriores das taxas de juros ainda não foram repassados às empresas e às famílias, segundo estimativas do banco central. Isso significa que as empresas que tomam empréstimos arcarão com custos de financiamento mais altos, enquanto as famílias que precisam refinanciar suas hipotecas enfrentam pagamentos mensais maiores do que teriam há alguns anos.

As taxas de juros mais altas foram um dos motivos para um número acima da média de avisos de lucros de empresas públicas no ano passado, de acordo com a EY-Parthenon, uma empresa de consultoria. Os atrasos e cancelamentos de contratos, o aumento dos custos indiretos e a fraca confiança do consumidor também foram fatores.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE No ano passado, as insolvências atingiram especialmente os negócios de varejo e hotelaria, e 97% deles eram pequenas empresas com receita inferior a 1 milhão de libras (US$ 1,27 milhão), disse a PwC. Jeff Cansdale fechou sua loja de peixe e batatas fritas em Reading, uma cidade a oeste de Londres, na semana passada, após sete anos de atividade. Inicialmente, os negócios não foram muito ruins durante a pandemia porque Cansdale oferecia comida para viagem e podia ficar aberto, disse ele. A loja, uma tradicional “chippy”, também servia algumas especialidades, como peixe vegano e poutine, o prato canadense de batatas fritas, coalhada de queijo e molho. Mas uma medida criada pelo governo para incentivar as pessoas a comerem em restaurantes prejudicou seus negócios. Cansdale se recuperou dessa situação, mas a Rússia invadiu a Ucrânia e os custos essenciais da loja - peixe, óleo e energia - dispararam. Como a inflação comprimiu os orçamentos familiares, seus clientes regulares passaram a vir com muito menos frequência e a fazer menos pedidos. Os lucros despencaram e não se recuperaram mais.

“Com o passar do tempo, a empresa simplesmente deixou de ser lucrativa”, disse Cansdale. “Isso significava que eu estava começando a acumular dívidas que a empresa não seria capaz de pagar.”

Os economistas da Oxford Economics disseram que o salto nas falências em muitas economias avançadas, incluindo o Canadá e os Estados Unidos, foi em grande parte resultado de níveis mais baixos de insolvências durante a pandemia. No entanto, eles disseram em uma nota de pesquisa esta semana, que isso não era “motivo para pânico” porque muitas das empresas falidas eram pequenas, portanto, seus problemas não levariam a um aumento no desemprego ou a um risco para a estabilidade financeira geral.

