Prevenção, o segredo para o envelhecimento saudável

Viver mais tempo e saudável é o desafio da sociedade de hoje, que tem exigido esforços da área da saúde na busca pelo melhor modelo para promover um estilo de vida que previna doenças, além de identificar e tratar precocemente os problemas de saúde. O Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, tem como objetivo conscientizar as pessoas da importância de cultivar um estilo de vida saudável. Alinhada a esse objetivo, a Bradesco Saúde celebra a data reforçando a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde e o bem-estar.

Aline Thomasi, superintendente da rede Meu Doutor Novamed Maria Beatriz Padilha, superintendente executiva da Bradesco Saúde Foto: Bradesco Saúde

Na empresa, iniciativas que atendem aos critérios de saúde integral já são uma realidade. O foco é acompanhar o paciente ao longo de sua vida, garantindo hoje o desejado envelhecimento saudável. Esse tipo de estratégia ganha ainda maior relevância em um contexto marcado pelo envelhecimento populacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos 10 anos, a população com 60 anos ou mais cresceu quase 40%.

“Com o envelhecimento da população, a medicina preventiva torna-se ainda mais importante. Pensando na prevenção e na promoção da saúde, e nas necessidades únicas dos pacientes, que são pilares da Bradesco Saúde, oferecemos às empresas o Juntos Pela Saúde”, afirma Maria Beatriz Padilha, superintendente executiva da Bradesco Saúde, citando o programa, que reúne uma série de iniciativas com o objetivo de promover a qualidade de vida dos beneficiários. “Os programas visam ao bem-estar físico e emocional, estimulando um estilo de vida mais saudável”.

Outra iniciativa importante, voltada à Atenção Primária à Saúde (APS), é a rede de clínicas Meu Doutor Novamed. Desde que iniciou as operações, em 2015, já registrou mais de 1,5 milhão de atendimentos.

“A atenção primária possibilita o cuidado além do diagnóstico, tratamento e reabilitação, com uma abordagem que se inicia na prevenção de doenças. Esse modelo de atendimento é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, de acordo com a OMS”, explica a superintendente da rede Meu Doutor Novamed, Aline Thomasi.

A terceira iniciativa é o Meu Doutor, cujo foco é resgatar o vínculo médico-paciente. Com atendimento humanizado, disponibiliza acesso aos médicos por meio do agendamento online de consultas e prontuário eletrônico integrado. O programa, que completa sua primeira década neste ano, está presente em mais de 40 cidades brasileiras com mais de 600 médicos selecionados de especialidades como Clínica Médica, Pediatria, Cardiologia, Ortopedia e Endocrinologia.